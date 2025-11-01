ALEKSANDAR VUČIĆ U HRAMU SVETOG SAVE: Prisustvuje pomenu nastradalima!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas od 11 časova pomenu u Hramu Svetog Save na Vračaru.

Parastos će služiti patrijarh Porfirije.

Građani se okupljaju da se pomole i zapale sveću danas u Hramu Svetog Save na godišnjicu pada nadstrešnice u Novom Sadu.

Predsednik Vučić je u petak izjavio u obraćanju građanima da će danas, na godišnjicu pada nadstrešnice u Novom Sadu, otići u crkvu i zapaliti sveću za svakog od 16 nastradalih u toj tragediji i pozvao sve ljude da to isto učine, kao i da iskažu poštovanje prema njima i jedni prema drugima, i da dan protekne mirno.

– Sutra, 1. novembra, otići ću u crkvu da se pomolim Bogu, da zapalim sveću za svakoga od njih. Pozivam i ljude da isto to učine, a znam da mnogi od vas to i hoće – rekao je Vučić.

Zamolio je sve da za žrtve i njihove porodice iskažemo poštovanje prema njima i jedni prema drugima.

