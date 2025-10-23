Aleksandar Vučić sutra sa ministrom finansija Azerbejdžana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u petak, 24. oktobra sa ministrom finansija Republike Azerbejdžan Sahilom Babajevim, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Oni će se sastati u 10 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Babajev boravi u Srbiji gde je danas prisustvovao otvaranju poslovnog foruma Srbija – Azerbejdžan čiji je cilj unapređenje ekonomske saradnje i novih poslovnih kontakata kroz B2B susrete između srpskih i azerbejdžanskih kompanija.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!