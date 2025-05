ALEKSANDAR VUČIĆ STIGAO U GRLJAN: Predsednik Srbije dočekan sa pogačom, dobio brojne poklone

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je stigao u Grljan zajedno sa Vladimirom Videnovićem kandidatom za gradonačelnika Zaječara sa liste „Ne damo Srbiju –Aleksandar Vučić“. Pozdravljeni su gromoglasnim aplauzom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom razgovora sa najstarijim Zaječarcem Vukosavom Đorđevićem, da je dogovorio sa domaćom kompanijom Jugoimportom da sagrade pogone u Negotinu i Zaječaru i najavio da će zaječarski pogon imati oko 350 zaposlenih.

Predsednik se slikao sa najmlađima koji su ga radosno dočekali i pozdravili. Po tradiciji predsednik je dočekan s pogačom. Obišao je štandove koji su postavljeni u selu. Predsednik je bio iznenadjen i rekao da mu je čast što je ovoliki broj ljudi došao u Grlja.

“Ljudi su siti zaustavljanja Srbije, nervozni su. Od ukupnog broja ljudi, većina govori da su najveći problemi protesti, blokade. Time se ne ponosim i moramo da sprečimo da se to dalje širi. Ljudi žele u Grljanu da reše probleme koje imaju. Kanalizacija, putevi. To što ste ostrašćeni ne znači da će drugi ljudi da vas slušaju”, poručio je predsednik Srbije. Zahvalio je svima na prelepom dočeku i na divnim poklonima koje je dobio.

ZaječarOnline/I.R.

ČITAJTE NAS I NA HYPETV KANALIMA WHATSAPP, VIBER I TELEGRAM.

Čitajte Hypetv.rs portal, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads!

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB! “Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.