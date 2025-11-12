ALEKSANDAR VUČIĆ RAZGOVARAO SA MILORADOM DODIKOM!

Aleksandar Vučić razgovarao je sa Miloradom Dodikom.

Predsednik Srbije oglasio se ovim povodom na svom Instagram profilu i kratko opisao kako je tekao razgovor sa bivšim predsednikom Republike Srpske.

„Dobar razgovor sa Miloradom Dodikom o svim važnim regionalnim i pitanjima od značaja za budućnost srpskog naroda“, istakao je predsednik Vučić na Instagramu.

Pogledajte i post:

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)



Zajecaronline.com

Pročitajte i: VUČIĆ SE OBRATIO Poruka predsednika odjeknula širom Srbije!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog instagram naloga. On će sutra otputovati u Pariz, gde će se sastati sa francuskim kolegom Emanuelom Makronom.

“Razgovaraćemo o svim važnim geopolitičkim, regionalnim pitanjima, pitanjima bilateralne saradnje, evropskog puta Srbije i svim važnim temama”, rekao je Vučić.

DETALJNIJE KLIKOM OVDE.

TRADICIJA U SAVA CENTRU

Legenda domaće narodne muzike, Miroslav Ilić, održaće koncerte u Sava centru 10. i 11. decembra 2025. godine. KARTE PRONAĐITE KLIKOM NA OVAJ LINK.

Mnogobrojna publika je već navikla da, tradicionalno, Miroslav svake godine nastupa u Sava centru. Tada se ore hitovi poput „Nije život jedna žena“, „Pozdravi je pozdravi“, „Polomiću čaše od kristala“…

Ovom prilikom, Ilić se oglasio putem Instagrama i otkrio da ponovo slavi rođendan na bini.

Čitajte portal Zajecaronline.com. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!