Aleksandar Vučić o bolnici: “Grubi građevinski radovi na Tiršovoj 2 biće gotovi već u julu”

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska radova na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2 da će grubi građevinski radovi biti gotovi već u julu. I istakao da će naše zdravstvo i pre svega deca, dobiti najbolje uslove za lečenje.

Vučić je izjavio da će ova zdravstvena ustanova biti potpuno gotova najkasnije do marta 2027. godine, a svakako pre Ekspa koji počinje u maju. On je rekao da je objekat Tiršove 2 nikao kao pečurka.

“Prošlog puta tu su bili samo rupa i šipovi. U građevinsmom smislu, grubi radovi, biće gotovi već u julu, pa onda slede najteži radovi”, istakao je Vučić. Predsednik je istakao da veliki deo novca obezbeđuje EU za taj projekat i zahvalio na tome.

“Radi se i gradi brzo, to će biti velika stvar za Beograd i celu Srbiju, ali i za decu u regionu”, naveo je Vučić. On je naglasio da se i na taj način podiže životni standard građana Srbije i pokazuje briga prema njima. Vučić je rekao, posle obilaska radova, da će grubi građevinski radovi biti gotovi već u julu. A da će sve biti gotovo do Ekspa, kako bi se naša zemlja i u tom segmentu predstavila svetu na najbolji mogući način.

Aleksandar Vučić o bolnici

“Nije Ekspo samo gradilište, kada sam išao juče video sam i prugu kako se gradi od aerodroma i ka drugim delovima grada. Dakle, i ovo je ‘Ekspo’, mi smo sve vezali za Ekspo, zato što hoćemo da Srbiju predstavimo u naboljem svetlu. Plan je da bude gotova bolnica Tiršova 2 u decembru 2026. godine. Ali najkasnije do marta 2027. i svakako pre maja kada počinje Ekspo“, rekao je Vučić.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je izjavio da će u Tiršovoj 2 moći da se leče sva deca iz Beograda, kao i deca sa težim oboljenjima iz cele Srbije. Vučić je napomenuo da vrednost građevinskih radova iznosi 118 miliona evra, a da će sa opremom iznositi oko 160 do 170 miliona evra.

“Neće biti onih koji bi da dele decu, neke da leče, a neke da ne leče. Ponosan sam na Srbiju što ovakav objekat gradi, Izgledaće fenomenalno i biće rešene pristupne saobraćajnice. Izgledaće kao svemirski brod. Hvala EU za ovaj objekat. Verujem da su ovo velike stvari za bolji životni standard. Jer se on podiže ne samo kroz veće plate već i kroz bolje zdravstne usluge. I to je ta briga o ljudima i najbolja prilika da pokažmeo da brinemo o našoj deci u budućnosti jeste da ubzanim radovima što pre dobijemo ovaj objekat. I pokažemo tu brigu”, rekao je Vučić.

Naglasio je da je važno zato da se napravi, posle plana razvoja Srbije do 2027. godine, i plan razvoja do 2035. godine.

ZajecarOnline/tanjug/J.V.

HYPE ZVEZDE

Prijavite se online putem linka OVDE, ali ako ne stignete da se prijavite – ne brinite, biće moguće i na licu mesta! Adrenalin, dobra energija i prilika da baš ti postaneš nova HYPE zvezda!

OBAVEZNO pripremi:

– 1 BRZU pesmu

– 1 SPORU pesmu

(ili dve brze, ako želiš da zapališ binu! )

Dajte sve od sebe i pripremite se da ZABLISTATE! Audicija u svim gradovima počinje u 12 časova. Vidimo se!