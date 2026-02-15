Aleksa Tomović završio veleslalom na 47. mestu na Igrama u Milanu i Kortini
Reprezentativac Srbije u alpskom skijanju Aleksa Tomović zauzeo je danas 47. mesto veleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.
Tomović je u dve vožnje imao ukupno vreme 2.43,61 minut (1.24,97 minuta prva vožnja i 1.18,64 minuta druga vožnja).
Brazilac Lukas Pinjeiro Broten je osvojio zlatnu medalju sa 2.25,00 minuta i tako doneo Južnoj Americi prvu medalju ikada na Zimskim olimpijskim igrama.
Srebrna medalja pripala je Švajcarcu Marku Odermatu sa 2.25,58 minuta, a do bronze je došao njegov sunarodnik Loik Mejar sa 2.26,82 minuta.
Obe trke u veleslalomu je završilo 69 skijaša.
Zajecaronline/Hypetv/Tanjug
