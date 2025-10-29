Izdvajamo Recept Vesti Zdravlje

Ako vam brokoli do sada nije bio omiljen, ovaj recept za krem čorbu će to promeniti!

29.10.2025.
foto: Pixabay

Ovaj recept je jednostavan, brz i idealan za dane kada želite da pojedete nešto zdravo, a opet ukusno i zasitno.

Sastojci:

  • 1 glavica brokolija (oko 400 g)
  • 1 srednji krompir
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 čena belog luka
  • 1 šargarepa
  • 1 kašika maslinovog ili suncokretovog ulja
  • 1 kašika putera
  • 1 l povrtnog bujona ili vode
  • 100 ml pavlake za kuvanje (po želji)
  • So i biber po ukusu
  • Muskatni oraščić (na vrh noža, opciono)

foto: Pixabay

Priprema:

Priprema povrća:
Operite brokoli i odvojite cvetove. Krompir i šargarepu oljuštite i isecite na kockice, a crni i beli luk sitno iseckajte.

Dinstanje:
U šerpi zagrejte ulje i puter. Dodajte crni i beli luk i pržite na srednjoj vatri dok ne postanu staklasti. Zatim dodajte šargarepu i krompir, pa dinstajte još 5 minuta.

Kuvanje:
Nalijte bujon (ili vodu) i kuvajte dok povrće ne omekša, oko 15 minuta. Dodajte brokoli i kuvajte još 5–7 minuta, dok ne postane mekan, ali da zadrži boju.

Blendiranje:
Kada je sve kuvano, pomoću štapnog miksera izblendirajte čorbu do glatke, kremaste teksture. Ako je pregusta, dodajte malo vode ili bujona.

Finalni dodir:
Vratite na laganu vatru, dodajte pavlaku za kuvanje (ako želite bogatiji ukus), posolite, pobiberite i dodajte prstohvat muskatnog oraščića. Lagano promešajte i kuvajte još minut-dva.

Brokoli je poznat po svojim blagotvornim svojstvima – bogat je vitaminima C i K, vlaknima i antioksidansima, pa je ova čorba savršena i za decu i za odrasle.

