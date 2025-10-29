Ako vam brokoli do sada nije bio omiljen, ovaj recept za krem čorbu će to promeniti!

Ovaj recept je jednostavan, brz i idealan za dane kada želite da pojedete nešto zdravo, a opet ukusno i zasitno.

Sastojci:

1 glavica brokolija (oko 400 g)

1 srednji krompir

1 glavica crnog luka

2 čena belog luka

1 šargarepa

1 kašika maslinovog ili suncokretovog ulja

1 kašika putera

1 l povrtnog bujona ili vode

100 ml pavlake za kuvanje (po želji)

So i biber po ukusu

Muskatni oraščić (na vrh noža, opciono)

Priprema:

Priprema povrća:

Operite brokoli i odvojite cvetove. Krompir i šargarepu oljuštite i isecite na kockice, a crni i beli luk sitno iseckajte.

Dinstanje:

U šerpi zagrejte ulje i puter. Dodajte crni i beli luk i pržite na srednjoj vatri dok ne postanu staklasti. Zatim dodajte šargarepu i krompir, pa dinstajte još 5 minuta.

Kuvanje:

Nalijte bujon (ili vodu) i kuvajte dok povrće ne omekša, oko 15 minuta. Dodajte brokoli i kuvajte još 5–7 minuta, dok ne postane mekan, ali da zadrži boju.

Blendiranje:

Kada je sve kuvano, pomoću štapnog miksera izblendirajte čorbu do glatke, kremaste teksture. Ako je pregusta, dodajte malo vode ili bujona.

Finalni dodir:

Vratite na laganu vatru, dodajte pavlaku za kuvanje (ako želite bogatiji ukus), posolite, pobiberite i dodajte prstohvat muskatnog oraščića. Lagano promešajte i kuvajte još minut-dva.

Brokoli je poznat po svojim blagotvornim svojstvima – bogat je vitaminima C i K, vlaknima i antioksidansima, pa je ova čorba savršena i za decu i za odrasle.

Zajecaronline/Trpeza/ N.B.

