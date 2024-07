AKO UČENIK NAPADNE NASTAVNIKA – dobija do OSAM GODINA ZATVORA?! Sve o kaznama za maloletnike!

AKO UČENIK NAPADNE NASTAVNIKA…

Svedoci smo da u poslednje vreme su napadi na nastavnike sve učestaliji u srpskim školama. Šta će se dešavati ako učenik napadne nastavnika?

U sistemu obrazovanja Srbije dolazi do ozbiljnih reformi.

Neke su već su na snazi od februara 2024. godine, dok druge čekaju na usaglašavanje više resornih ministarstava. Takođe, čeka se i izmena Krivičnog zakonika, pa je konačna primena mera i dalje nepoznanica.

Najzvučnija promena koja se spominje je i promena statusa zaposlenih u obrazovnim ustanovama i njihovo izjednačavanje sa statusom kakav imaju advokati.

U praksi bi to značilo da bi se svaki napad na zaposlene, a u vezi posla koji obavljaju mogao kazniti i kaznom zatvora, što do sada nije bio slučaj.

Ako učenik napadne nastavnika…

Ova promena inicirana je nakon nekoliko primera nasilja prema nastavnicima – poput onog u Bačkoj Palanci i Trećoj beogradskoj gimnaziji.

Kako je nedavno za Blic TV objasnila ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović, ovo se neće tretirati kao napad na službeno lice zbog prava i obaveza službenog lica. U obrazovanju prava i obaveze istih ne mogu ostvariti nastavnici i zaposleni. Ali će zaista izmenama i dopunama krivičnog zakonika doći do određenih izmena u pogledu sankcija koje će biti neuporedivo oštrije.

“Ko napadne lice zaposleno u obrazovnoj ustanovi. A u vezi sa poslovima koje to lice obavlja, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine. Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1. ovog člana učinilac nanese laku telesnu povredu licu zaposlenom u obrazovnoj ustanovi. Ili čak preti upotrebom oružja, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina. Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1. ovog člana učinilac nanese tešku telesnu povredu licu zaposlenom u obrazovnoj ustanovi, kao i na člana njegove porodice kazniće se zatvorom od jedne do osam godina”, izjavila je Slavica Đukić Dejanović.

Ko ne može odgovarati?

Izmene Krivičnog zakonika u ovom pogledu neće pogađati osnovce. S obzirom na to da mlađi od 14 godina ne mogu krivično odgovarati, ali će se i te kako odnositi na srednjoškolce, kao i na roditelje svih đaka.

– Mogućnost da se đak suspenduje na određeni period nije nešto što tek treba da zaživi. Već je to predviđeno Pravilnikom o ocenjivanju. To je interventna mera koju izriče direktor nakon zasedanja tima za krizne situacije – objasnio je.

To zapravo znači da učenik može da bude suspendovan za najteže povrede. Radi se o tučama, fizičkim povredama, ozbiljnije psihičko nasilje. A ono što se takođe procenjuje u okviru tima jeste koliko će ta suspenzija trajati.

