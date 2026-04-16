Akcija „Speed Marathon“ u Srbiji: Otkriveno 8.686 prekršaja prekoračenja brzine

Tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja “Speed Marathon”, koja je u sredu istovremeno realizovana širom Evrope, pripadnici saobraćajne policije u Srbiji otkrili su ukupno 8.686 prekršaja prekoračenja brzine.

Kontrola brzine sprovođena je neprekidno, tokom 24 časa, na ukupno 865 kontrolnih tačaka širom zemlje, uključujući više od 400 lokacija koje su MUP predložili građani, objavljeno je na Instagram profilu MUP-a.

Iz MUP-a apeluju na sve vozače da poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu, kako bi sačuvali svoj i tuđe živote.

Podsećaju da se akcija pojačane kontrole saobraćaja nastavlja do 19. aprila.

Zajecaronline/tanjug/N.B

