Akcija “Škola”: Sankcionisano više od 15.000 vozača!
U akciji “Škola”, koja je sprovedena tokom ove godine, pripadnici saobraćajne policije sankcionisali su u zonama škola više od 15.000 vozača, saopštio je danas MUP.
Akcija je sprovedena na teritoriji cele zemlje u cilju unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju.
Kako je istaknuto, zbog prekoračenja brzine sankcionisano je 8.280 vozača, dok je zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i zbog nepropisnog parkiranja u zonama škola sankcionisano po 875 vozača.
Takođe, pripadnici saobraćajne policije tokom sprovođenja akcije isključili su iz saobraćaja čak 149 vozača koji su u zonama škola upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, od čega je 30 zadržano na trežnjenju zbog upravljanja vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu.
Pored mera u kontroli saobraćaja, pripadnici saobraćajne policije tokom septembra održali su 465 predavanja i radionica na temu bezbednog učešća dece u saobraćaju kao pešaka, biciklista i putnika u vozilu.
Tokom sprovođenja akcije, u zonama škola nije se dogodila nijedna saobraćajna nezgoda sa teže povređenom decom.
Pripadnici saobraćajne policije će i u narednom periodu realizovati predavanja i radionice u cilju saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja dece, dok će u zonama svih škola biti preduzimane mere pojačane kontrole saobraćaja.
Zajecaronline/Tanjug/N.B.
