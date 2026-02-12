Akcija pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji Srbije od 13. do 22. februara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, će od 13. do 22. februara sprovoditi akciju pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji Srbije u cilju očuvanja bezbednosti saobraćaja tokom predstojećih praznika.

Imajući u vidu da se u navedenom periodu očekuje povećan intenzitet saobraćaja, posebno na putnim pravcima ka zimskim turističkim centrima u zemlji i inostranstvu, kao i dodatne gužve usled školskog raspusta, saobraćajna policija će preduzimati pojačane mere u cilju sprečavanja saobraćajnih nezgoda i povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, saopšteno je iz MUP-a.

Akcija pojačane kontrole saobraćaja

Akcenat kontrole će, kako je najavljeno, biti usmeren na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koji najviše doprinose nastanku saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama, kao što su prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, nepropisno preticanje, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenje sigurnosnog pojasa i nepropisno prevoženje dece u vozilu.

Podsećaju da se do nedelje, 15. februara, širom Evrope sprovodi i međunarodna akcija pojačane kontrole teretnih vozila i autobusa.

Tokom prva tri dana ove akcije, pripadnici saobraćajne policije na putevima u Srbiji otkrili su 4.201 prekršaj vozača teretnih vozila i 158 prekršaja vozača autobusa.

Uprava saobraćajne policije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise kako bi sačuvali svoje i tuđe živote.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

