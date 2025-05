“ACU IZUZETNO CENIM” Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio DETALJE POZNANSTVA sa Lukasom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, objavio je na svom tiktok nalogu video sa najvećom balkanskom zvezdom Acom Lukasom pred početak svenarodnog sabora u Nišu.

Naime, predsednik je otkrio detalje poznanstva sa pevačem, navodivši koliko je Lukas inteligentan čovek i koliko se dobro razume u sport. Dodao je da posebno ceni to što se Aca uvek držao svojih stavova i što nikada nije pao pod pritiskom:

“ACU LUKASA IZUZETNO CENIM”

“Aca i ja se dugo znamo i iz perioda kad sam bio u opoziciji on je uvek bio drug. Ima nešto što ljudi ne znaju, on je ne samo neverovatno inteligentan već neverovatno koliko poznaje sport. Ja sam jednom na stadionu slušao njegove komentare koji su bili onako i najšaljiviji i najpametniji. A posebno cenim to što je uvek držao do svog stava i mišljenja koje niko pod nije mogao da promeni pod pritiscima. Zato hvala Aci što je danas sa nama ovde”, rekao je predsednik Vučić.

Inače, najveća balkanska zvezda, Aca Lukas najavljen je kao zvezda “Svenarodnog sabora” u Nišu, koji organizuje predsednik Aleksandar Vučić.

Njegov nastup najavljen je za 17. maj sa početkom u 15 časova.

Lukas od dolaska Srpske napredne stranke na vlast ne krije privrženost ovoj političkoj opciji. Još 2015. godine folker je izjavio da samo Vučiću peva za džabe.

„Imam pravo da pevam za džabe, kao što imam pravo da pevam za pare. Moja je volja da SNS-u pevam bez dinara nadoknade“, rekao je on tada.

