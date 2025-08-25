ACA LUKAS U AVGUSTU IMA ČAK 22 NASTUPA! Pevač „UBIO“ sezonu, a evo ŠTA VAS TEK ČEKA na jesen!

Aca Lukas nastupi

Čelnik Hype imperije i najuspešniji muzički producent na ovim prostorima, Saša Mirković, javno je porazgovarao sa najvećom muzičkom zvezdom, Acom Lukasom.

Poznato je da je Aca imao bezbroj nastupa ovog leta, a zajedno sa Mirkovićem je najavio i nove spektakle koje će biti od jeseni. Jedan od takvih je Skenderija, koja će održati 1. novembra 2025. KARTE PORUČITE OVDE.

„Već dva dana planiram da krenem za Beograd, ali nije mi to dao moj drug, brat, saradnik i prijatelj, jer smo sinoć bili u Neumu. A danas u Sarajevu da započnemo kampanju, naravno, oko jednog velikog koncerta koji će održati u Skenderiji“, započeo je Mirković i pokazao da je Lukas sa njim u društvu.

„Aco, hoćemo li nešto da radimo pametno u Skenderiji? Nešto zanimljivo?“, upitao je potom Acu, koji je najavio spektakl uz svoju malenkost i Folk House band.

„Pa da igramo šah (smeh). Malo ćemo da pevamo, malo da sviramo, u stvari mnogo ćemo da pevamo i mnogo da sviramo. Nećemo mnogo da, što se kaže, palam*dimo, nego ćemo stvarno raditi što najbolje znamo! Jedan dobar, pravi koncert. Mi smo sad nekako novorođeni, Folk House Band i ja, malo smo se preporodili i pokrenuli se ovog leta. Napravili smo čak i novi repertoar“, ističe Aca.

Zatim ga je Saša upitao kako je izdržao da ima toliko nastupa u avgustu. Reč je o broju – 22 za ceo mesec. Održano je 19 nastupa, a slede još tri, što znači da Lukas gotovo da nije imao slobodan dan u avgustu.

„Gledam onaj spisak, vidim 17. slobodan. Zovem ga brzo dok nije zakazao. Kako bi otišao do WC-a i da jedem nešto“, rekao je Aca u svom, šaljivom tonu.

