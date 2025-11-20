Aca Lukas donosi nezaboravno veče na Jahorinu: Poznat datum i detalji događaja

Jahorina će 12. decembra biti domaćin jednom od najatraktivnijih muzičkih događaja ove zime, jer na scenu hotela „Vučko“ stiže Aca Lukas, jedna od najvećih regionalnih zvezda.

Publika će imati priliku da uživa u nezaboravnom nastupu izvođača čije hitove znaju sve generacije i koji je poznat po energiji kojom svaku atmosferu podiže do usijanja.

Organizatori najavljuju spektakl koji će obeležiti početak zimske sezone na planini, a očekuje se veliki broj gostiju iz čitavog regiona. Veče u hotelu „Vučko“ biće osmišljeno kao vrhunski muzički događaj, uz produkciju koja će garantovati iskustvo kakvo se retko viđa.

Ulaznice će biti dostupne isključivo putem platforme ulaznica.org, a zvanična prodaja počinje 21. novembra u 12 časova. S obzirom na veliko interesovanje, očekuje se da će karte brzo biti rasprodate, pa se ljubiteljima dobre zabave preporučuje da svoje ulaznice obezbede na vreme.

Zimska sezona na Jahorini počinje u velikom stilu, a koncert Ace Lukasa obećava veče za pamćenje. Vidimo se na planini.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs/N.B.

