25. Međunarodna filozofska škola „Felix Romuliana”

07.09.2025.
foto: facebook.com/pozzoranradmilovic

25. Međunarodna filozofska škola „Felix Romuliana”

Međunarodna 25. filozofska škola ,,Felix Romuliana” otvorena je obraćanjem Vladimira Đuričića, direktora pozorišta ,,Zoran Radmilović”, na kasnoantičkom lokalitetu Felix Romuliana.
Program je počeo obraćanjem prof. dr. Milenka Bodina direktora škole a uvodno izlaganje imao je profesor doktor Vinisio Bisaći iz Italije.
Učesnici ove godine nakon rekapitulacije prišlogodušnjeg rada, nastaviće sesije sa glavnom temom ,,Filozofija i progres- kriterijumi ljudskog napretka naspram progresivizma”.
Izlaganja i diskusije nastavile su se u sali gradske uprave a moderator je Časlav Koprivica.
Filozofska škola ,,Felix Romuliana” završava se danas, organizatori su Narodno pozorište Timočke Krajine- Centar za kulturu ,,Zoran Radnilović” i Centar za primenjenu filozofiju i društvena iztraživanja Beograd.
Pokrovitelj je Grad Zaječar.
