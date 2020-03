ZZJZ „TIMOK“: U Zaječaru i dalje nema zaraženih korona virusom

U Republici Srbiji je do 8 časova 19. marta 2020. godine registrovano ukupno 118 potvrđenih slučajeva COVID 19. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 39 osoba od kojih je 15 pozitivno i 24 negativno na novi korona virus.

Od petnaest potvrđenih slučajeva od poslednjeg izveštaja, njih pet je hospitalizovano, ali bez komplikacija, dobrog opšteg stanja, dok njih deset ima lakšu kliničku sliku i nalaze se u kućnim uslovima.

Do 8 časova 20. marta 2020. godine, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 545 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.

U Zaječaru prema izjavama nadležnih iz Zavoda za javno zdravlje „Timok“ nakon preseka stanja u 13 sati i dalje nema potvrđenih slučajeva zaraženih sugrađana korona virusom.

Podsećamo, i pored konstantnih apela nadležnih da brojne mere koje važe tokom trajanja vanredne situacije zbog korona virusa, a tiču se zabrane kretanja i poštovanja samoizolacije za one za koje se sumnja da su zaraženi, Zaječarci kao da ne mare za to. U prethodnim danima mnogi iz rizičnih kategorija i povrtanici iz inostranstva odlučili su da se ogluše o apele, zbog čega je došlo do brojnih hapšenja, podnošenja na desetine krivičnih prijava i preduzimanja mera poslednjih opomena i upozorenja.

Tokom jučerašnjeg dana na sednici Štaba za vanredne situacije u Zaječaru donete si i posebne naredbe upućene poverenicima .

Ujedno su šalteri Gradske uprave i JKP „Vodovod“ zatvorene za građane.

Podsećamo, ukoliko poljoprivredni proizvođači sa područja zaječarskog okruga imaju potrebu da u vreme zabrane kretanja, obavljaju neophodne radove u polju, poput zaštite kultura od mraza, od 20 sati uveče do 5 ujutru, dužni su da podnesu zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja, na mejl agromere@registar-uzb.rs, ili prijave aktivnost na telefon 0648818486.