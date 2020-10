„Zoranov brk” Aleksandru Mihailoviću po četvrti put, predstava “1789” oduševila publiku u Zaječaru

Uz sve propisane mere zaštite od virusa COVID-19, Takmičarski deo 29. Festivala “Dani Zorana Radmilovića” u Zaječaru nastavljen je izvođenjem predstave Narodnog pozorišta iz Niša “1789”, autora i reditelja Hadija Kurića. Komad je dirnuo zaječarsku publiku i naterao je da se duboko zamisli.

Predstava govori o moćnicima koji, slepi pred evidentnim dokazima da će celo društvo postradati u krvavom haosu, nisu u stanju da preduprede tragediju. Zaslepljeni sopstvenim ambicijama, snovima i željama survaju celokupnu zajednicu, i sebe same, u ponor. Neki od njih vođeni su ideologijom, drugi patriotizmom, treći osvetom ili čak opsesivnom ljubavlju. Ipak, svi zajedno dele istu sudbinu – nasilnu smrt koju nisu bili u stanju da predvide.

Jednoglasnom odlukom žirija „Zoranov brk“ za najboljeg glumca večeri dodeljen je Aleksandru Mihailoviću, za ulogu Kralja.

„Drago mi je da se srećemo u pozorištu u kome sam ja pre 28 godina prvi put počeo da igram na profesionalnoj sceni. Te ’92. godine proveo sam neko vreme ovde u Zaječaru i za mene je zaječarsko pozorište jedno posebno mesto u koje volim da se vraćam, Zaječar je grad u koji volim da dođem. Obožavam kada u moje matično pozorište u Nišu dolazi teatar iz Zaječara. Moram da kažem da je ovo meni četvrti “Brk”, ako ja dobro brojim, i naravno da znači. Dobro je to što je ovaj festival ili u usponu, ili drži neki nivo. U svakom slučaju, lepa je stvar dobiti nagradu u teatru u kome sam počeo, u kome sam glumački prohodavao i to svakako znači više od same nagrade“, kaže Mihailović.

“Zoranovi dani” nastavljaju se večeras predstavom Beogradskog dramskog pozorišta „Ružni, prljavi i zli“ u režiji Lenke Udovički, a naredne večeri na programu je predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta „Zašto je poludeo gospodin R“ koju je režirao Bobo Jelčić.

Zbog pojave virusa Covid -19 u pozorišnom ansamblu Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banjaluke, umesto predstave „Zločin i kazna“ ovog pozorišta, u četvrtak 22. oktobra od 20 sati biće izvedena predstava „Komedija ometena u razvoju“ po tekstu Milovoja Mlađenovića u izvođenju Gradskog pozorišta „Semberija“ iz Bijeljine.

Izvor: NPTK CK “Zoran Radmilović” Zaječar