Zorana Mihajlović: Plan preseljenja sela Veliki Krivelj od jeseni, nove subvencije do kraja godine

,,Ono što sam ja danas čula, negde sam znala ali ne do detalja, jesu ozbiljni problemi koji postoje pre svega sa napajanjem električne energije u nekim selima, odnosno delovima opštine Zaječar. Danas smo se dogovorili da ćemo od grada dobiti podatke tačno koji su to delovi Zaječara. Dakle, ne od Elektrodistribucije Srbije, nego od grada. Kada budemo dobili od grada, imajući u obzir da novac možemo da obezbedimo, onda ćemo zajedno sa Elektrodistribucijom Srbije dogovoriti prioritete i krenuti to da rešavamo”, poručila je Mihajlovićeva i nastavila.

,,Razgovarali smo i o pruzi. Ono što je potpuno jasno to je da po onome što smo mi mogli da čujemo od Ministarstva saobraćaja i železnice danas, pruga bi morala biti gotova već u septembru. Međutim, bili su predstavnici građana koji su nam govorili da ti radovi teku sporo. Ono što je moja obaveza jeste da razgovaram sa ministrom saobraćaja i da vidimo da li postoje neki problemi, kako bi ta pruga zaista bila puštena što pre.”