Zoran Lutovac u Zaječaru: Smena kriminalnog režima, pa lustracija – da stanemo na kraj uništavanju naše zemje

Predsednik Demokratske stranke, Zoran Lutovac, na tribini koalicije „Srbija protiv nasilja“ u Zaječaru, rekao je da građani Srbije moraju iskoristiti priliku da na predstojećim izborima 17. decembra smene aktuenu vlast i tako zaustave propadanje Srbije, jer bez nezavisnog sudstva, slobodnih medija i sistema koji će biti jednak za sve, neće biti boljitka i kriminalni režim će nastaviti da novac građana „trpa u svoje džepove“, dok narod živi na ivici egzistencije.

Tribinu je otvorila Dragana Rašić, kandidatkinja za narodnu poslanicu, na listi „Srbija protiv nasilja“.

„Zadovoljstvo mi je što smo se danas okupili u ovom broju, jer to ipak pokazuje da smo neki hrabri i misleći ljudi, kojima je krajnji cilj da smene ovu vlast. Iskreno se nadam da će 17. decembar biti taj dan kada ćemo konačno iz cipela izvaditi taj kamenčić koji nas žulja i početi da koračamo napred, onako kako ova zemlja odavno zaslužuje da korača“, poručila je Rašić i reč dala dr Zoranu Lutovcu.

Lutovac je poručio Zaječarcima da se Srbija već duže vreme prazni, jer se ljudi u potrazi za boljim životom sve više raseljavaju.

„Kada oni koji upravljaju zemljom to ne rade u interesu građana, već u svom ili interesu oligarhije koju zastupaju onda građani imaju pravo da suverenitet vrate u svoje ruke. Mi pokušavamo upravo to, da uredimo državu, da izgradimo društvo pravde i uvedemo odgovornost kao princip delovanja u politici i društvu. Kampanju smo usmerili na tri strateška cilja – da zaustavimo pad standarda i skok cena, ovu inflaciju koja je veća nego u Ukrajini gde se vodi rat, da zaustavimo organizovani kriminal i korupciju i da zaustavimo nasilje u društvu“, rekao je na početku Lutovac.

Kako je objasnio, generator nasilja u Srbiji, jeste upravo Aleksandar Vučić.

„On je taj koji emituje verbalno nasilje, koje se onda putem medija i institucija koje kontroliše širi svuda po Srbiji. To nasilje se pretvara i u fizičko nasilje koje je eskaliralo 3. maja, kao što svi dobro znamo i nije stalo, a ljudi koji su za to odgovorni umesto da podnesu ostavke, tražili su i nudili izgovore. To je izazvalo i proteste tokom leta, a sada i izbore 17. decembra. To bi bio i krajnji uspeh protesta, da se na izborima promeni ovaj režim. Tražimo od vas podršku na parlamentarnim izborima, podršku da promenimo Srbiju u potpunosti i da imamo vlast koja će raditi u interesu naroda“, poručio je Lutovac.

On je upozorio i na manipulacije vlasti, koja kroz statistiku i brojke pokušava da prikrije stvarno stanje u zemlji.

„Ako uzmemo Dušana Bajatovića koji prima 35 hijada evra i radnika koji ima 40 hiljada dinara, u proseku njima uopšte nije loše. Tako je i sa inflacijom. Inflacija koja pogađa preko 80% stanovništva, to je ono što je najbitnije, a pre svega se odnosi na hranu i najosnovnije namirnice. Meso je poskupelo 50% u prethodne tri godine, mlečni proizvodi 70% i 80% povrće, to vam je realna inflacija. Oni s druge strane kažu, nikada niste imali veće plate i penzije. To nije tačno. Devedesetih godina svi su bili milioneri i milijarderi i ništa nismo mogli za te pare da kupimo. Ljudi to zaboravljaju, ne znači ništa što su plate velike ako za zarađeni novac ne možeš ni hranu da kupiš. Ako uporedite rast inflacije i rast penzija, imate realni pad penzija za 16,7%. To je ono što nam oni predstavljaju“, objašnjava Lutovac.

Predsednik Demokratske stranke objasnio je da Vučiću uopšte ne ide u prilog da Srbija uđe u Evropsku uniju, jer bi to za njega značilo i gubitak vlasti.

„On nikada neće ispuniti uslove koji se pred njega postavljaju, pre svega jer ulazak u EU za njih znači i gubitak vlasti. Ako uđemo u Evropsku uniju to znači i slobodne medije, nezavisno sudstvo, slobodno tužilaštvo, što za njih ne znači samo gubitak vlasti nego i odlazak u zatvor. Oni su političko krilo organizovanog kriminala, ljudi koji su oko njih otići će u zatvor. Od njega se traži da ispuni kriterijume, što on nikada neće učiniti, jer ne želi da iseče granu na kojoj sedi. Njemu je mnogo bitnije da ostane na vlasti i zato mu u potpunosti odgovara da Srbija ostane van EU“, kazao je Lutovac.

Za kraj, Lutovac je Zaječarcima poručio da je krajnje vreme da se raskrsti sa ovakvim režimom i da građani vrate suverenitet u svoje ruke, jer ukoliko nastavimo da se krećemo u ovom smeru, kako kaže, propašćemo na svim nivoima, i kao država i kao društvo.