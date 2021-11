Zona “Istok”: OFK 019 savladao lidera na tabeli!

Fudbaleri OFK 019 iz Zaječara savladali su prvoplasiranu ekipu Tanaska Rajića iz Pirota rezultatom 3:1 u okviru 14. kola Zone “Istok”.

Veliko iznenađenje napravio je zaječarski predstavnik, savladavši do sada jedinu neporaženu ekipu u ligi. Do navedene utakmice, pirotska ekipa imala je 10 pobeda i 3 remija i nalazila se na prvom mestu na tabeli i sa epitetom favorita stigla na stadion “pored pruge”. Ipak, pokazali su Zaječarci da se nikoga ne plaše i da će na Kraljevici svakoj ekipi biti veoma teško da dođe do bodova. Osim što se mogu pohvaliti kao prva ekipa koja je nanela poraz Piroćancima, Zaječarci su učinili uslugu Dunavu iz Prahova, koji je iskoristio njihov trijumf i pobedom nad BSK-om iz Bogovine preuzeo čeonu poziciju na tabeli.

Što se OFK-a 019 tiče, nakon 14. kola nalazi se na sedmoj poziciji na tabeli sa istim brojem bodova kao i šestoplasirani Rajko Mitić iz Bele Palanke, dok je trećeplasirani Bor udaljen samo 3 boda.

Narednog vikenda, “Romantičari” će snage odmeriti sa dvanaestoplasiranom ekipom Lužnice, na gostujućem terenu u Babušnici.