Kada će semafori u Zaječaru konačno proraditi?

Semafori na glavnim raskrsnicama u Zaječaru kod Gradske i Policijske uprave ponovo ne rade. Jedini koji trenutno radi je semafor na raskrsnici ulice 7. septembra i Istarske. I dok se na pomenutim saobraćajnicama zbog semafora koji su u kvaru saobraćaj reguliše vertikalnom signalizacijom, iz zaječarske Gradske uprave najavljuju da su u toku pripreme za izradu projekta svetlosne saobraćajne signalizacije i signalnog plana koji će biti realizovan tek 2020. godine.

Par dana rade, mesecima ne rade… ovo su komentari Zaječaraca po pitanju funkcionisanja semafora u gradu.

I dok na najfrekventnijim raskrsnicama poput one kod Gradske i Policijske uprave semafori već duže vreme ne rade, saobraćaj se reguliše vertikalnom signalizacijom.

Međutim, građani, pogotovo oni čija deca sama idu u školu, zabrinuti su za njihovu bezbednost, jer kažu da pojedini vozači često u žurbi ne poštuju pravila u saobraćaju.

„Pre par dana umalo mi dete nije nastradalo, kada je vozač kombija preticao automobil sa desne strane i delimično se popeo na trotoar. Sva sreća da sam bila pored deteta, pa sam ga povukla unazad za jaknu. Ne smem ni da zamislim šta bi se dogodilo da je bilo samo“, kaže zabrinuta majka Mirjana.

I dok pojedini vozači tvrde da se zbog kvara semafora često na raskrsnicama stvaraju velike gužve, neki su mišljenja da je bolje kada oni ne rade.

„Mnogo brže prolazim raskrsnicu i niko se, čini mi se, ne zadržava previše. Kad rade semafori uvek su gužve“, kaže vozač jedne kurirske službe.

Na pitanje zašto semafori na raskrsnicama u strogom centru grada, a ponekad i na raskrsnici ulice 7. Septembra i Istarske ne rade, iz Javnog preduzeća „Urbanizam i izgradnja“ kažu da su razlog dotrajali uređaji i prateća instalacija.

„Semafore u Zaječaru održava kompanija „Pupin“ iz Beograda, ali su zbog zbog dugogodišnjeg održavanja uređaji i prateće instalacije dotrajali i stalno se kvare“, kažu u JP „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar.

Međutim, Milena Videnović, projektant saradnik za saobraćaj i saobraćajnu signalizaciju ističe da su toku su pripreme za izradu projekta svetlosne saobraćajne signalizacije i signalnog plana koji će se realizovati sledeće godine.

„Prvenstveno treba uraditi saobraćajno istraživanje i brojanje saobraćaja da bi se došlo do tačnih podataka o saobraćajnim tokovima. Ozbiljno će se pristupiti ovoj problematici, da bi novo rešenje povećalo bezbednost saobraćaja i smanjilo zadržavanje saobraćajnih tokova“ rekla je Videnović.

Da li to znači da će do izrade pomenutog projekta semafori ostati u kvaru, ili će kao i do sada biti samo trenutno osposobljeni za rad niko nije mogao da precizira.

Jedino je sigurno da Zaječarci prilikom prelaska ulice ubuduće moraju otvoriti „četvoro očiju“, jer se nikada ne zna kada će semafori prestati sa radom, niti da li će neko od nesavesnih vozača poštovati pravila desne strane i vertikalnu saobraćajnu signalizaciju.