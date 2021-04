Završene pripreme teniskih terena na Popovoj plaži u Zaječaru

Radovi na uređenju teniskih terena na Popovoj plaži u Zaječaru, za predstojeću tenisku sezonu, završeni su ovih dana. Tri teniska terena kompletno su presvučena novom šljakom, polomljene sudijske stolice su zamenjene, klupe rekonstruisane, a stara žičana ograda oko samih terena zamenjena novom.

Na jednom od tri teniska terena, prema rečima nadležnih, prošle godine je postavljen sistem za automatsko zalivanje, pa će ljubitelji “belog sporta”, ali i učesnici mnogobrojnih takmičenja koja se tokom godine organiziju upravo na pomenutom kompleksu, imati odlične uslove, prenosi timokodrzavanje.rs.

Kako naglašavaju iz Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje”, termini za zakup teniskog terena zakazuju se lično, a cene su na nivou prošlogodišnjih.

Za jedan sat iznajmljivanja terena, u periodu od 8 do 16 sati potrebno izdvojiti 200 dinara po satu, od 16 do 19 sati cena karte je 400 dinara po satu, dok je u terminu od 19 do 22 sata za jedan sat korišćenja teniskog terena neophodno izdvojiti 600 dinara.

Takođe, osim dnevnih karata, mogu se kupiti karte i za celu sezonu. Cene su takođe ostale nepromenjene u odnosu na prethodne godine, pa je tako za jedan sat dnevno tokom čitave sezone neophodno izdvojiti 4.000 dinara, za dva sata 8.000 dinara, za tri 12.000, za četiri 16.000, dok je za pet sati tokom teniske sezone potrebno izdvojiti 20.000 dinara.

Izvor: timokodrzavanje.rs