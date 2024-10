Završen protest prosvetara ispred ispred Vlade Srbije! Evo da li je konačno postignut dogovor! (FOTO)

Završen protest prosvetara ispred ispred Vlade Srbije!

Predstavnci četiri sindikata prosvetnih radnika danas su protestvovali u centru Beograda. Među njima su Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, Sindikata obrazovanja Srbije, GSPRS Nezavisnost i Sindikata radnika u prosveti Srbije.

Protest je završen skupom ispred zgrade Vlade Srbije, gde su im se obratili predsednici tih sindikata. Pre toga, prosvetari su održali protestni skup i ispred Doma Narodne skupštine. Za vreme održavanja skupova bio je obustavljen saobraćaj na Trgu Nikole Pašića, a zatim Nemanjinoj i Kneza Miloša koji je posle okupljanja normalizovan. Na skupovima prosvetari su ponovili zahteve da se izjednače plate nastavnika početnika sa republičkim prosekom, a izmenama Krivičnog zakonika nastavnici i učenici zaštite.

Oni su tražili i da se prilikom najavljenog povećanja plata prosvetarima ne pravi razlika između nastavnog i nenastavnog osoblja i da svi zaposleni u prosveti dobiju isto povećanje. Obraćajući se okupljenima ispred Vlade Srbije, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Dobrivoje Marijanović. On je rekao da je, prema njihovim podacima, više od 1.000 škola u štrajku. Kao i da je u više od 90 odsto njih u nekom vidu štrajka.

On je podsetio na protokol koji su prošle godine potpisali sa vladom, a kojim je bilo predviđeno da se usklade zarade prosvetara početnika sa prosečnom platom u Srbiji. Marjanović je rekao i da neće ići na nove pregovore dok ne budu imali “nešto konkretno u odnosu na papir koji su potpisali”. Ministarstvo prosvete saopštilo je da je danas nastava u potpunosti organizovana u 48,32 odsto škola. U izmenjenom režimu u 28,29 procenata, dok je 23,39 odsto škola potpuno obustavilo obrazovno vaspitni rad.

Predškolske ustanove, njih 90 odsto, radilo je po ustaljenom režimu, dok su ostale radile po izmenjenom režimu. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je ranije danas da štrajk prosvetnih radnika nije rešenje, jer zbog njega ispaštaju samo đaci i da je on za razgovore. Kao i to da je Vlada Srbije najveći deo zahteva prosvetnih radnika već ispunila. On je rekao i da je prosečna zarada nastavnog osoblja u prosveti već veća od prosečne zarade u Republici.

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević sastao se juče sa predstavnicima sindikata prosvete i predškolskog vaspitanja i ponovio predlog vlade. A to je da prosvetni radnici u školama i vaspitačice i medicinsko osoblje koji su zaposleni u predškolskim ustanovama od 1. januara 2025. godine dobiju procentualno dvocifreno povećanje plata. I to od 12 odsto, a nenastavno osoblje osam odsto. Premijer je najavio i da će se razmotriti mogućnost jednokratne finansijske pomoći svim zaposlenima u prosveti i predškolskim ustanovama. A to će konkretno izneti u narednim danima. Vučević je rekao da bi izmene Krivičnog zakonika trebalo da budu usvojene u skupštini Srbije do kraja godine.

