Zavisnost od opioida, mehanizmi zavisnosti i načini lečenja

Zavisnost od opioida nije problem koji možete naći samo u Srbiji. Po najnovijim istraživanjima od strane NCIB-a, u svetu postoji više od 16 miliona zavisnika od opioida. Ukoliko smatrate da je ovo samo VAŠ problem (ili problem nekoga koga poznajete), ovo istraživanje će verovatno doneti neko olakšanje. U isto vreme, to ni na koj način neće pomoći u pronalaženju rešenja.

Ipak, mnogi ljudi i dalje ne znaju mnogo toga o zavisnosti, i načinima lečenja. Iz tog razloga, najbolji mogući način da ljudi naprave prvi korak ka rešavanju problema je prikupljanje svih bitnih informacija koje im mogu služiti kao smernica. Pa, da počnemo!

Pre Svega – Šta su to Opioidi?

Opioid je vrsta hemijskog jedinjenja koje ima za cilj da se veže za sve opioid receptore u našem centralnom nervnom sistemu, kao i gastrointenstinalnom traktu. Cilj tih receptora je da posreduje u delovanju opioida na razne sporedne i blagotvorne načine.

Drugim rečima, ljudi konzumiraju opioide kako bi podigli nivo tolerancije ljudskog organizma na bilo koj vid bola. Takođe, pojedini lekovi ovog tipa imaju za cilj da proizvedu osećaj euforije i blagostanja kod ljudi. Iako sve ovo zvuči veoma dobro na prvi pogled, postoji jedan problem koji više od 15 miliona ljudi širom sveta ima, a to je – zavisnost.

Vrste Opioida Koje Ljudi Mogu Naći

U mnogim slučajevima, ljudi ni ne znaju koji su lekovi opioidni. Mnogo pojedinaca misli da je opioid sinonim za neke narkotike kao što je heroin i raznorazna sintetička hemijska jedinjenja kao što je fentanil. Ipak, postoje i lekovi koji su kompletno legalni i ljudi mogu dobiti isključivo ukoliko im ih doktor prepiše.

Neki od najpoznatijih opioida koji se koriste kod nas (ali i u svetu) su kodein, morfin, hidrokodon, i ostali. Mnogi od ovih lekova su kompletno bezbedni ukoliko se koriste na kraći vremenski period. Naravno, to ne smete raditi na svoju ruku već isključivo uz dozvolu lekara. Ipak, ukoliko ih ljudi koriste na duži vremenski period, onda može doći do problema zavisnosti.

Kao što je već rečeno na početku ovog članka, opioidni analgetici podižu nivo euforije prilikom spuštanja nivoa bola koji pacijent oseća. Ipak, ukoliko se isti način za rešavanje problema koristi iznova i iznova, ljudski organizam prestaje da bude tolerantan na bol samostalno, a sama osoba postaje zavisna. Naravno, ovde govorimo i o psihickoj i fizičkoj netoleranciji. Nažalost, problem postaje još teži ukoliko ljudi koji redovno koriste opioide postanu rezistentni na same lekove koje su uzimali na svoju ruku ili uz odobrenje lekara.

Zavisnost of Opioida Je Moguće Rešiti!

Nakon što smo ustanovili koji su lekovi opiodni, vreme je da napravimo korak napred. Istraživanje BBC-a najbolje govori koliki je problem zavisnost of opioida zapravo veliki u Evropi. U svim centrima za lečenje bolesti zavisnosti u Istočnoj Evropi, oko 70% pacijenata pokušava da dobije bitku sa opioidnom zavisnošću. U Zapadnoj Evropi, brojke su malo manje, ali opet nepovoljne – blizu 50% pacijenata.

Velika sreća za sve ljude u Srbiji je da postoje klinike kao što je dr vorobjev koje ulažu velike napore da reše problem zavisnost od opioida sa nekim savremenim metodama. Iz tog razloga, voleli bismo da pričamo o načinima lečenja koje možete iskoristiti kako biste došli do svog cilja i konačno nastavili za živite život punim plućima!

2 Vrste Detoksikacije of Opioida!

Detoksikacija od opioida je jedan od načina kako može doći do rešavanja problema zavisnosti od opioida. Ipak dobro je znati da postoje 2 vrste detoksikacije – ultra-brza (poznatija kao UROD ili Ultra Rapid Opioid Detoxification) i brza (ROD ili Rapid Opioid Detoxification). Oba metoda su efektivna, ali je velika greška smatrati ove dve procedure identičnim. One koriste skroz drugačini pristup koji može dovesti do željenog cilja.

Ukoliko se odlučite na brzu detoksikaciju od opioida, supstance koje ćete koristiti su uglavnom Metadon i Subuteks. Međutim, njihove efekat na umanjenje simptoma krize nije toliko efektivan. Osim toga, one mogu dovesti do nove vrste zavisnosti. Iz tog razloga, mnogi stručnjaci iz ove sfere smatraju da je ultra-brza detoksikacija mnogo bolje rešenje.

Što se tiče ultra-brze detoksikacije, cela procedura traje između 6 i 8 sati. U tom periodu, pacijent je sve vreme pod anestezijom dok stručnjaci aktivno prate njegovo stanje. Tokom tog period, lekari po određenom šablonu, koji je utvrđen prilikom dijagnostike, i opšteg stanja pacijenta se odlučuju na postepeno davanje opioidnih antagonista putem infuzije. Na taj način se ustvari svi opijati koji se nalaze u receptorima u mozgu eliminišu. Bitno je napomenuti da su neki od najpoznatijih opioidnih antagonista nalokson i nalterkson. Oni mogu dosta uticati na smanjenje svih simptoma krize nakon što se pacijent probudi iz anestezije.

Metod detoksikacije od opijata neće biti delotvoran ukoliko se pacijent odluči na samo jedan tretman. Biće potrebno 2 do 3 tretmana kako bi se došlo do krajnjeg cilja (ovo zavisi od samog pacijenta kao i nivoa zavisnosti). Osim toga, nakon celokupnog procesa, počinje i lečenje psihološke zavisnosti uz pomoć stručnih psihoterapeuta.

Zaključak

Zvanično istraživanje Američkog CDC-a potvrđuje da je od ukupnog broja umrlih od predoziranja njih 70% bilo zavisno od opioida. Iz tog razloga, pravo je vreme prihvatiti da problem postoji i potražiti najbolju moguću pomoć ili tretman koji može dovesti do pronalaženje rešenja. Samostalno odvikavanje of opioida je jedan od načina, ali je propraćen raznoraznim simptomima krize koji utiču na svakodnevnicu čoveka. Iz tog razloga ljudi jednostavno odustanu i nastave sa ovom lošom navikom.

U slučaju da poznajete nekoga kome treba ovaj vid pomoći, predložite mu da pročita ovaj članak. Ukažite mu da je zavisnost prisutna (mnogi ljudi ovoga nisu ni svesni) i recite mu/joj da ceo tretman može biti potpuno bezbolan zahvaljujući stručnjacima i naprednoj tehnologiji.