Zašto se sve više maturanata odlučuje za studiranje na privatnim fakultetima?

U prethodnih desetak godina privatni fakulteti u našoj zemlji postali su vrlo popularni i sve više svršenih srednjoškolaca danas se odlučuje da svoje obrazovanje upravo nastavi tamo, a ne na državnom fakultetu. Zbog čega je to tako, pitali smo zaječarske maturante i njihove doskorašnje profesore.

Prema rečima profesora, sve više učenika četvrte godine srednje škole uopšte i ne razmišlja o studiranju na državnim fakultetima, već ide “linijom manjeg otpora”, jer se privatni fakulteti mnogo lakše završavaju, a đaci su sve manje spremni da se ozbiljno posvete učenju, pa im koncept privatnih fakulteta mnogo više odgovara.

“Jako je malo dece koja u srednjim školama uče redovno, pa je samim tim i malo onih koji imaju stečenu radnu naviku pre odlaska na fakultet. Upravo zbog toga sve više dece se odlučuje za studiranje na privatnim fakultetima, gde je moguće steći diplomu sa mnogo manje uloženog truda u odnosu na neki državni fakultet i to je ono što se njima sviđa. Ovakav sistem prilično degradira državne fakultete i na neki način omalovažava trud studenata koji svoju diplomu tamo stiču, a privlači sve više studenata na stvoju stranu. Privatni fakulteti ipak su okrenuti profitu i prolaznost je mnogo veća jer se njima ne isplati da se studenti ispisuju, već da plate sve 4 godine školarine. To je pogrešan put koji poprilično urušava ceo obrazovni sistem”, složni su profesori doskorašnjih srednjoškolaca.

Sami profesori jasnog su stava da se na državnim fakultetima ipak može steći mnogo veće znanje i da su diplome cenjenije nego one sa privatnih, međutim, budući studenti privatnih fakulteta uglavnom se ne slažu sa takvim stavom.

“Biram privatni fakultet ispred državnog pre svega jer se vrlo lako upisuje, nema nikakvog stresa oko prijemnog ispita, a i kasnije je atmosfera mnogo relaksiranija nego na bilo kom državnom. Takođe, jako bitna stvar je što studenti privatnih fakulteta sada imaju mnogo veću šansu za zapošljavanje, znam puno primera da se čak studenti i u toku školovanja zapošljavaju i stiču iskustvo u radu. Ne mislim da su sada diplome sa državnog fakulteta cenjenije, čak smatram da je sada apsolutno svejedno gde ste stekli diplomu, a zbog svega navedenog ne vidim zašto bi se neko mučio ako ima mogućnosti da studira na privatnom fakultetu, a krajnji rezultat je potpuno isti”, rekao je Nemanja.

Milan ističe da je upis na državni fakultet isplativ jedino ako neko želi da studira medicinu ili elektrotehnički fakultet, dok sve ostalo može da ponudi i privatni fakultet.

“Ponuda na privatnim fakultetima sve je šira i retke su oblasti koje nisu pokrivene. Kao neko ko sebe vidi u programerskom svetu, upis na privatni fakultet mi je najbolja opcija, pre svega zbog toga što se dosta radi praktično, u odnosu na državni fakultet, što je u ovom poslu po meni presudno. Osim toga, sam fakultet vam pomaže u pronalaženju radnog mesta, to je nešto što na drugoj strani ne postoji. Svim svojim vršnjacima, čiji su roditelji u mogućnosti da finansijski izdrže plaćanje malo skuplje školarine, savetujem upis na privatni fakultet zbog lakšeg zapošljavanja nakon završetka studija. Diplome sa oba fakulteta isto vrede, iako to mnogi ne prihvataju”, istakao je Milan.

Aleksandra ističe da je njena želja Fakultet savremenih umetnosti gde planira da studira grafički dizajn.

“Grafički dizajn postao je jako popularan u poslednje vreme i to je nešto što mene interesuje i dopada mi se. Studiranje na privatnom fakultetu jeste skuplje, nema upisivanja studenata koji će biti “na budžetu”, već svi plaćaju školarinu, ali gotovo svi fakulteti ovog tipa daju opciju plaćanja na rate, tako da smatram da studiranje na privatnom fakultetu nije samo privilegija dece iz bogatijih porodica, odnosno da se na privatne fakultete ne upisuju oni koje mrzi da uče i idu linijom manjeg otpora. Za mene lično je najvažnije što je na privatnom fakultetu mnogo bolji odnos profesora prema studentima, to je stav mnogih mojih prijatelja koji su već na studijama. Što se tiče vrednosti diploma, mislim da je postalo očigledno da nije važno da li je ona stečena na državnom ili privatnom fakultetu”, kaže Aleksandra.

Obrazovni sistem u našoj zemlji trenutno jeste takav da su diplome sa privatnih i državnih fakulteta skoro pa izjednačene, s tim što se do tog “papira od vrednosti” mnogo jednostavnije stiže na privantnom fakultetu, pa je među studentima popularna i floskula da je za završavanje ovih fakulteta dovoljno da platiš i da se pojaviš, te da se ispiti spremaju za jedno veče.

Pored svega, teško je osuđivati decu koja žele da upišu ove fakultete jer je to postao legitiman način za dolazak do posla, bez prethodno pročitane gomile “debelih knjiga”, a sa više vremena za druženje i provod u velikom gradu, bez posledica koje će se odraziti na školovanje. Ko to ne bi poželeo?

Jedini problem u svemu jeste što ovakav sistem favorizuje bogate, pa deca koja dolaze iz siromašnijih porodica nisu u mogućnosti da steknu fakultetsku diplomu na ovaj način, jer godišnja školarina na određenim fakultetima košta i preko 3000 eura, pa ona dobra stara poslovica – bez muke nema nauke, u današnje vreme važi samo za one koji ne mogu da plate.