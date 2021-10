Zapaljen auto supruge gradonačelnika Boška Ničića

Noćas, oko 1:30 posle ponoći, zapaljen je automobil marke “Audi” u vlasništvu supruge gradonačelnika Zaječara, Boška Ničića.

“Podmuklo, kako to kukavice obično i rade, na ulazu u zgradu u kojoj živim kao podstanar sa suprugom, neko je zapalio auto moje supruge, koji inače ja vozim. Nije prvi put i sam čin više govori o izvršiocu i eventualnim nalogodavcima nego o bilo čemu drugom. Jadno, bedno i nadasve neljudski čin vredan prezira i gađenja. Jedini strah mi je bio da eventualna eksplozija auta ne ugrozi stanare zgrade u kojoj živimo ali na sreću, najviše zahvaljujući ljudima iz PU Zaječar i vatrogascima, to je izbegnuto. Oni koji nemaju hrabrosti, a ovo nije prvi put, da sednu i razmisle ko im je kriv za “neostvarene snove”, višegodišnje političke krahove i “loš život”, pronađu nekog, sličnog sebi, da za “šačicu srebrnjaka” odradi ovakve stvari. U redu, život teče dalje i spaljeni sunđeri i limovi nisu stvar koja će me, posle teidesetak godina borbe za lepšu i bogatiju Srbiju i naš Zaječar, zaustaviti i uplašiti! Poručujem im, od srca, nema predaje pred secikesama, dilerima, kriminalcima i neostvarenim likovima … Vaša dela, među kojima i ovo večeras, govore o vama a moja o meni.Građani su umeli i umeće da cene čija su lepša i bolja. Neka vam (ti) je Bogom prosto!”, prokomentarisao je Ničić ovaj događaj na svom fejsbuk profilu.

On je izrazio i izuzetnu zahvalnost pripadnicima PU Zaječar i vatrogasnoj ekipi SVS Zaječar koji su munjevito stigli na lice mesta i koji sa ekipom forenzičara još uvek obavljaju uviđaj.