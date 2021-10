ZAokret019: U budžetu ima para za šopingovanje po Italiji, ne i za zamenu kotla u vražogrnačkoj školi

Predstavnik grupe građana ZAokret019 – Dosta je bilo! Hrabri ljudi!”, Uglješa Đuričković, kritikovao je gradsku vlast zbog situacije u OŠ “Dositej Obradović” u kojoj se pokvario kotao i nema grejanja, a kotao je nemoguće zameniti zbog toga što takav trošak nije planiran u budžetu grada Zaječara!

Školu “Dositej Obradović” u Vražogrncu pohađa oko 100 đaka, od 1. do 8. razreda, a u nju idu i đaci iz isturenih odeljenja iz Nikoličeva i Trnavca, od 5. do 8. razreda.

“Tamo dolaze deca kojoj ne pada teško da svakoga dana zbog školovanja dolaze iz susednih sela, ali Gradskoj upravi i Mesnoj zajednici očigledno jeste teško da im obezbede ono najosnovnije – tople učionice. Iz Gradske uprave kažu da novčana sredstva za procureli kotao ne može da obezbedi, jer zamena kotla, gle čuda, nije planirana u budžetu”, rekao je Đuričković.

On je izneo i neke stavke iz budžetu koje jesu planirane, a za koje smatra da su ili previsoke, ili potpuno nepotrebne u odnosu na ovaj problem.

“Rekonstrukcija semafora i kamera – 8 miliona dinara, izgradnja parkinga za autobuse – 25 miliona dinara. Ne znam kakav je ovo parking koji košta 200 hiljada evra, deluje kao da se gradi aerodrom. Ako toliko košta, nemojte da gradite, hajde da taj novac iskoristimo za prave potrebe koje Zaječarci imaju. Bungalovi na Kraljevici ove godine “samo” 32 miliona dinara, konkurs i izrada projekta uređenja trga – 6,5 miliona dinara. Dakle, to je samo izrada projekta, a možete da zamislite koliko će koštati sama rekonstrukcija. Dečija igračišta, što je lepo, ali 39 miliona dinara deluje mnogo, kao da i previše brinu o deci u šta ne možemo poverovati jer nemaju novca da redovno plaćaju naknade porodiljama. Biće potrošeno i 100 miliona dinara samo za sudske troškove koji su isključivo posledica njihove nebrige i nepažnje”, istakao je Đuričković.

On je rekao da je suština u tome što bi u slučaju da je u pitanju izmena plana javnih nabavki za novogodišnje ukrase, cveće, promocija Gitarijade u nekom drugom gradu, novogodišnje koncerte, plastična klizališta, šopingovanje po vašarima u Italiji gde se Zaječar predstavlja kao grad koji peče pljeskavice, to bi bi bilo rešeno za par minuta, ali kada su u pitanju deca, građani i njihovi problemi, to nije moguće.

“Njima čak i škole služe za ispumpavanje para iz budžeta. Za pomenutu školu u Vražogrncu, gde se deca smrzvaju, grad je za reprezentaciju predvideo 90 hiljada dinara. Ne znam stvarno ko će da se gosti za te pare. Novčane kazne i penali po rešenjima sudova – 80 hiljada dinara i materijali za posebne namene – 170 hiljada dinara. Ta stavka je omiljena ovoj vlasti, jer niko ne znači i podrazumeva”, kaže Đuričković.

Prema njegovim rečima, i pored svega ovoga Vražogrnac pored Velikog Izvora i Velike Jasikove dobija najviše novca.

“Ne insinuiram da je to zato što imaju odbornike u navedenim selima, ali može da se zaključi da upravo u tim selima imaju podršku i da je bitnije ko je odakle i kakav odnos ima prema gradskoj vlasti, a da ne postoji ravnomerno raspodeljivanje novca prema potrebama građana, bez obzira na to da li oni žive na selu ili u gradu”, rekao je on.

Đuričković je naglasio da kao odbornik i kao predstavnik Zaokreta traži da se ova situacija potpuno ispita i da se preduzme sve što je potrebno kako bi deca dolazila u tople učionice.

“Ovo je grad koji gradi stadion od 30 miliona evra, a nema tople učionice. Grad iz koga ljudi odlaze trčeći, ali to je posledica jednog nakaradnog sistema kome se mora stati na put. Kada je dosta? Šta još treba da se dogodi da bismo promenili vlast? Da imamo zagađenu reku, zagađen vazduh, vodu? Da prodaju svu imovinu, unište Kraljevicu, poseku sve lipe i drvorede? Da pokradu sve što mogu, unište svako selo i potpuno vas ponize? Na dobrom su putu da završe sve ono što su započeli. Gde je granica našeg trpljenja? Hajde da nam svima konačno prekipi, pa da spašavamo Zaječar”, zaključio je Đuričković.