ZAokret019: Tražimo ostavku Milana Stankovića na sve funkcije u gradu

Citiraćemo Tatjanu Stojanović članicu Unije žena u Zaječaru i odbornicu u gradskoj skupštini i podsetimo je šta je prilikom jedne konferencije Unije žena SNS-a izjavila : „Verujem da ne biste istolerisali takvo ponašanje, ni napad na vašu majku, suprugu, devojku ili ćerku. To je zaista nedopustivo i ako dozvolimo da se to dešava postaćemo loš model, loša praksa i mi to u našem društvu ne želimo. Žene SNS ne žele da ćute, i danas, sa ovog mesta, šalju poruku da se svako takvo ponašanje ubuduće osudi“.

Slične reči tada je upućivala i Elena Petrović zadužena za odnose sa medijima u Gradskoj upravi ali se posle presude Stankoviću ni ona nije oglašavala. To samo dokazuje da ni jedna ni druga nisu govorile istinu i da ako treba da se reaguje i sazove konferencija nasilnik mora da bude iz opozicije i da isti aršini ne postoje za svakog. Da se ne razmišlja svojom glavom nego podiže ruka u skupštini kada se to naredi, pokazuje i to da je Tatjana Stojanović kao i ostali odbornici i odbornice vladajuće stranke, podigla ruku za ukidanje nadoknade za prvo i drugo dete a posle ubeđivanja javnosti da je ispala greška nekog referenta (verujemo mlađeg referenta, a nije Dimitrije Pantić, proverili smo) , glasali su suprotno i sve im je oprošteno. Za sve postoje video snimci i lako su proverljivi. Kao što Aca Srbin ne da Drobnjaka, Babića, Malog, Stefanovića, Vulina, Simu Spasića,Gašića…takva je očigledno politika SNS-a pa i Boško ne da Stankovića. Boško Ničić je kada se vest proširila da je visoki funkcioner SNS-a prijavljen za nasilje u porodici odgovorio da je sve laž i spin, osudio novinare, osudio opoziciju i citiramo: „Ako se dokaže da je bilo ko od funkcionera SNS-a to zaista uradio, biće najstrože kažnjen“. Još jednom je gradonačelnik javno slagao i pogazio svoju reč po ko zna koji put. ZAokret zahteva hitnu ostavku Milana Stankovića na sve funkcije i osuđuje Uniju žena SNS-a zbog ćutanja koja očigledno u svom programu samo na papiru ima tačku borba protiv nasilja u porodici ali nemaju i savest.