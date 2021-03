“Zaokret”: Iz Zaječara treba da krenu promene, glasajte po svojoj savesti

“Možete da glasate za njihove veće privilegije, ali vaša bolja budućnost i budućnost vaše dece i njihove privilegije ne idu zajedno. Vi morate da birate. Birajte po svojoj svesti i izaberite. Nemojte da se bojite”, istakla je Mirjana Raščanin, kandidat za odbornika na izbornoj listi “Zaokret – Dosta je bilo! Hrabri ljudi!“.

Predstavnici “Zaokreta” održali su konferenciju za medije u Zaječaru, na kojoj su pozvali građane da izađu na predstojeće lokalne izbore u Zaječaru i svoj glas daju izbornoj listi “Zaokret – Dosta je bilo! Hrabri ljudi!“.

Ovi izbori nisu ni fer, a nisu ni demokratski, a Srpska napredna stranka je sprovodila funkcionersku kampanju ovih dana, kaže Mirjana Raščanin, kandidat za odbornika na izbornoj listi “Zaokret – Dosta je bilo! Hrabri ljudi!“.

„Svedoci smo da ovi izbori, kao ni oni prethodnih godina neće biti ni demokratski ni fer. To smo videli kada su se formirale liste, kada su se prikupljali potpisi, kada su se kandidovale grupe građana i tako dalje. Ono što vidimo u proteklih mesec i po dana je funkcionerska kampanja Srpske napredne stranke i to smo već gledali, nije ništa novo. Međutim, to što smo gledali ne znači da ne treba da sankcionišemo, ne mi, već organi koji su za to zaduženi i koji za to postoje. Već smo vas obavestili da je lista “Zaokret” podnela prijavu Agenciji za suzbijanje korupcije protiv gradonačelnika Boška Ničića za vođenje funkcionerske kampanje. Najavili smo, a to ćemo i u narednim danima uraditi, istovetne prijave protiv svih javnih funkcionera, koji su, koristeći svoj položaj, svoj uticaj i javni novac, boravili ovde i koristili funkcionersku kampanju za opstanak Boška Ničića i Srpske napredne stranke. Mi smo pred građane Zaječara izašli sa listom od 18 kandidata i kada pogledate, to su ljudi koji do sada nikada nisu bili deo vlasti, koji nisu bili u prilici ni na koji način da učestvuju u odlučivanju i određivanju politike koja će se voditi u gradu. To mi smatramo da nam daje snagu da izađemo pred građane sa svojim programom jer su građani mnogo puta bili obmanuti i lagani. Radilo se o istim ljudima koji su menjali odbornička odela i za svoje potrebe su pred izbore nudili promene na bolje i bolju budućnost. To se nije desilo. Kod nas takvih ljudi na listi nema. To što smo novi, ne znači da nismo poznati. Mi smo godinama unazada aktivno radili na rešavanju mnogih problema koje građani imaju, na upoznavanju pre svega sa njima, i preduzimanjem svega onoga što mi kao građani možemo da preduzmemo u datom trenutku. Mi nudimo građanima promene zato što znamo da smemo da ih iznesemo”, rekla je Raščanin.

Mirjana Raščanin je poručila biračima da se ne boje i da glasaju po svojoj savesti.

„Poštovani građani, ako su vas ucenili da potpišete njihove liste, ako su vas „kupili“ paketićima sa nekim kućnim potrebštinama, koje su opet kupili od našeg novca, ono što morate da znate je sledeće. Za njih ne morate da glasate. Vi imate izbor. Možete da glasate za svoju decu, za svoju budućnost, za vaš bolji život. Možete da glasate za njihove veće privilegije, ali vaša bolja budućnost i budućnost vaše dece i njihove privilegije ne idu zajedno. Vi morate da birate. Birajte po svojoj svesti i izaberite. Nemojte da se bojite. Ja vas molim zaista da se ne bojite jer oni ne mogu da zastraše ceo narod, i oni su toga svesni. Oni se upravo toga boje, boje se toga što ne mogu sve da nas zastraše. Ja znam da je vrlo blizu dan kada će narod pokazati da se ne boji. Za nas u Zaječaru, taj dan može biti u nedelju 28. marta kada treba da izađete i glasate. Slobodno glasajte. Pozivam vas tom prilikom da podržite listu broj 9. Samo hrabro. Hrabri ljudi, dosta je bilo“.

Zoran Veličković, kandidat na listi “Zaokret Dosta je bilo! Hrabri ljudi!”, izdvojio je probleme u prosveti, između ostalog kazao je da đaci treba da imaju besplatne udžbenike.

„Potrebno je da svi učenici u osnovnim školama, pošto je osnovna škola obavezna, dobiju besplatne udžbenike. Od ove godine, Beograd je doneo odluku da deca u Beogradu dobiju besplatne udžbenike, i to je odlično, ali nije dobro što ostala deca u drugim gradovima Srbije i selima ne mogu da dobiju. Naša ideja je bila da svako dete na teritoriji grada Zaječara dobije besplatne udžbenike u osnovnim školama. Primera radi, ove godine, grad je na 4 ukrasa novogodišnja dao nekih 20 hiljada evra koja su bila u gradu mesec dana, a za taj novac je mogao čitav prvi razred da dobije besplatne udžbenike. Čak i drugi troškovi kada je vezano za prosvetu znate da grad godinama ne isplaćuje svoje zakonske obaveze prema radnicima u školama. Ne isplaćuje putne troškove, radnici tuže školu, samim tim i grad i naravno pošto dobiju na sudu, troškovi se uvećavaju”, kaže Veličković.

Veličković je govorio i o pritiscima SNS-a u Tabakovcu.

„Bili smo juče u selu Tabakovac i ljudi su tamo jako nezadovoljni, puno ljudi se pojavilo, niko o njima ne brine, niko ih ne obilazi godinama i nezadovoljstvo je bilo očigledno. Međutim, sutradan, kandidat iz tog sela na listi SNS je poslao svima poruku, da ako ne glasaju za broj 1, tj. za Boška Ničića, neće biti zamenjivanja sijalica u selu, a kamo li građenje puteva ili nešto drugo. Još jedan pritisak bio je sa naše liste. Imamo Maju, koja ima dete sa invaliditetom, i ona je dobila poziv da glasa za broj 1 da bi dete i udruženje u kojem pripadaju dobilo pomoć. To je skandalozno i nezamislivo. Neko ucenjuje pomoć takvom detetu za glas. Situacija je takva kakva je i ona nije dobra, a sa druge strane, situacija ohrabruje jer vlast svim onim što radi očigledno nije sigurna da će imati dobar rezultat u gradu. I pored pritisaka vidimo izgradnje svuda gde krenemo, dolaske ministara, sve to daje znak da su se oni angažovali i da žele da dođu do boljih rezultata. Ako veliki broj ljudi izađe i oni ne dobiju podršku, imamo šansu da naš grad bude prvi grad u Srbiji koji će promeniti ovu vlast i to će biti početak promene. Pozivam još jednom građane Zaječara da izađu i daju podršku nama, listi broj 9 i želim da ih ohrabrim da šansa postoji. Mart je mesec u kome se mnoge promene dešavaju, a ovo je još jedna prilika da se velika promena desi u Zaječaru i da sve krene od Zaječara” dodao je Veličković.