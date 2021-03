ZAokret: Država pomaže stanovnicima sela tako što im smanjuje subvencije

Predstavnice grupe građana ZAokret i stanovnice zaječarskih sela, Sabrina Martić i Jelena Ilić govorile su o problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju i šta treba promeniti kako bi “seljaci” imali pristojniji život.

Sabrina Martić govorila je o problemima sa subvencijama i plasiranjem proizvoda.

” Svaki seljak koji se bavi nekim vidom poljoprivredne proizvodnje, mora da uloži neki svoj novac, da bi napravio neki obrt i stigao do neke dobiti. Upravo kada dođemo do te dobiti, nastaju i problemi. Seljak nema sigurnu cenu svojih proizvoda, obećane cene za poljoprivredne sirovine su u proleće veće, dok kada dođe vreme za plasiranje istih, one padaju. Kažu država pomaže. Pomaže tako što nam svake godine subvencije smanjuje, sa 12 hiljada dinara na 10, zatim na 8, da bi ove godine to bilo samo 4 hiljade dinara”, rekla je Martić.

Kako kaže, problem je i otkup proizvoda.

“Drugi problem je što seljak nema siguran otkup svojih proizvoda, a i kada uspe da pronađe kupca za svoje proizvode javljaju se problemi infrastrukture. Putevi u našim selima su u katastrofalnom stanju, selo ne čini samo jedna glavna asfaltirana ulica. Imamo velika domaćinstva koja se bave ozbiljnom proizvodnjom, a žive i do 5km od centra sela. Zamislite kamion koji treba da stigne do tih gazdinstava. Moram da napomenem da u tim istim domaćinstvima žive i naši stari koji ne mogu sami da dođu do lekara, već im je potrebna pomoć, a putevi su toliko dobri da ni sami ne možemo kolima da dođemo do svojih kuća, već moramo u 21. veku da ih prevozimo traktorima. Dragi naši seljaci i poljoprivrednici, glasajte za nas koji delimo vaše probleme, da putem ZAokreta poboljšamo stanje i vratimo mlade na selo”, ističe ona.

Jelena Ilić, još jedna kandidatkinja za odbornicu na ovoj listi, rekla je da je jedan od problema u selima i vodosnabdevanje.

“U toku letnjeg perioda, mi vodu imamo samo ujutru i uveče po 2 sata. Lokalna samouprava je oduzela pravo mesnim zajednicama da se bave svojim vodovodima, već je nadležnost preuzela, a tim povodom nije preduzela ništa već 5 godina. Niti kosku glođu, niti drugome daju. Seoksi vodovodi su toliko zapušteni da će uskoro biti neupotrebljivi. Nekada je i ZZJZ “Timok” proveravao ispravnost vode u selima, sada ni to nije slučaj”, kaže Ilić.

Osvrnula se i na problem zdravstvene zaštite u selima.

“U selima se više ne sprovode preventivni pregledi, što je bila praksa čak i devedesetih godina. Imamo seoske ambulante koje su otvorene samo jednom nedeljno što svakako nije dovoljno. Nemamo ni edukativna predavanja o hroničnim bolestima, čega je takođe nekad bilo. Ove probleme moramo da rešimo i promenimo ovakvu politiku prema selima. Zato vas pozivam da 28. marta svoj glas date ZAokretu”, istakla je ona.

Na pitanje naše redakcije zašto i pored svega toga stanovnici sela u velikom broju glasaju za vladajuću partiju, Ilić je odgovorila:

“Ljudi u selu žive u strahu, da ako ne glasaju za vlast, ne ostanu i bez tih mrvica koje dobiju”, istakla je ona.