Zamrznute cene osnovnih namirnica na 60 dana

Vlada Srbije donela je odlukdu da na 60 dana zamrzne cene za kristal šećer, brašno tip 400, suncokretovo ulje, svinjsko meso od buta i dugotrajno mleko sa 2,8 odsto masnoće. Cene ovih namirnica neće smeti da pređu iznos za koji smo mogli da ih kupimo 15. novembra ove godine, a svaki trgovac će cene određivati prema svom cenovniku na taj dan.

Pored ove mere, proizvođači neče smeti da smanjuju isporuke jer je ovom uredbom propisano da pet navedenih proizvoda moraju biti isporučivani najmanje u istim količinama kao i u prethodnih godinu dana.

Ovom merom sprečava se mogućnost nestajanja ovih namirnica u prodavnicama.

Kazne za neograničavanje cena proizvoda iz ovih pet grupa su astronomske. Za preduzeća one idu od 100.000 do 2 miliona dinara, a za direktore od 5.000 do 150.000. Takođe, pored novčane kazne, direktori mogu dobiti zabranu u trajanju od 6 meseci kada neće moći da obavljaju određene poslove.

Za preduzetnike predviđene su kazne od 10.000 do 500.000 dinara, kao i za direktore predviđena je mogućnost zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do godinu dana.

Sekretar Udruženja za trgovinu u Privrednoj komori Srbije, Žarko Malinović, rekao je da da je, ekonomski gledano, ovo antiinflatorna mera i da se ograničenjem rasta cena, zaustavlja rast inflacije.

“Ovo ima pre svega psihološki značaj, ali i šalje potrošačima poruku da je tržište stabilno. Važno je i to što je mera ograničena na dva meseca jer nije dobro kada se ovakve mere usvajaju bez jasnog vremenskog roka, to može da poremeti tržište”, navodi Malinović.