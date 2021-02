Zaječarsko pozorište obeležilo 75 godina od osnivanja

Profesionalno pozorište u Zaječaru osnovano je 7. oktobra 1946. godine, tako da ove godine zaječarsko pozorište obeležava 75 godina od osnivanja.

Prva premijera „Žita cvetaju“ Jurija Mokreva odigrana je 2. februara 1947. godine i taj datum se obeležava kao Dan pozorišta.

Zbog epidemiloške situacije izazavane infekcijom Kovid – 19, ovogodišnji rođendan pozorište “Zoran Radmilović” obeležilo je pretpremijerom predstave “Lepotica Linejna”, koja je bila zatvorena za publiku. Predstava je mogla da se prati preko interneta na you tube stranici pozorišta “Zoran Radmilović”. Ovaj komad Martina Makdone režirao je Janko Cekić čiji je to master rad, a njegov mentor je jedan od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih reditelja Egon Savin.

Naime, politika ove kuće koja traje veće decenijama je da se mladim rediteljima pruži šansa, a pozorište dobija gotovo besplatnu predstavu.

Prema rečima reditelja, komad “Lepotica Linejna” čija je radnja smeštena u 1989. godinu govori nam o sukobu generacija i želji mladog čoveka za promenom i odlaskom iz zemlje u bolje sutra.

“ Te ’89 godine Irci su napuštali domovinu u velikom broju, a to je slučaj i kod nas, ne samo danas već od ratova devedesetih. Porodice razorene, nemaština, svaka prilika ugušena, to su samo neki od problema sa kojima se susreću naši junaci. Kada uz to još dodamo patološki odnos majke i ćerke dobijamo nesrećne ljude koji nas okružuju. Zato je bitno da danas gledamo i shvatimo ovaj komad, jer se decenijama nije ništa promenilo”, kaže Cekić.

Reditelj potpisuje i izbor muzike, scenograf je Mirko Stokić, a za kostime su zadužene Gorica Ilić i Mirjana Stanojević. Uloge tumače zaječarski glumci: Ana Bretšnajder, Nataša Petrović, Miloš Đuričić i Miloš Tanasković.

Premijera predstave biće izvedena kada epidemiloški uslovi to dozvole.

Izvor: NPTK CK “Zoran Radmilović” Zaječar