Zaječarski gimnazijalci učestvovali u internacionalnoj debati “Museum Debate”

U okviru projekta Gimnazije Leiden iz Holandije „Challenging Perspectives”, učenice i učenici zaječarske Gimnazije Đurđa Vidanović (III4), Teodora Lazarević (III4), Andrej Lindner (III3), Boris Rančev (III1) i Bogdan Petrović (I3) učestvovali su 6. juna 2021. sa svojom mentorkom profesorkom srpskog jezika i književnosti Jelenom Dimović u internacionalnoj debati “Museum Debate”, a jedan od članova internacionalnog žirija bio je i profesor fizike Mladen Šljivović.

Internacionalne timove, pored zaječarskih učenika, činili su i srednjoškolci iz Holandije, Nepala i Velike Britanije.

Tema debate je bila “The Majority in Society Should Decide Who Deserves a Monument“ (Većina treba u zajednici da odlučuje ko zaslužuje spomenik).

Pobedu na debati je odneo tim koji je branio suprotan stav, u čijem sastavu su bili između ostalih i učenica Teodora Lazarević i učenici Boris Rančev i Bogdan Petrović.

Izvor: gimza.edu.rs