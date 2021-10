Zaječarska Gimnazija prva u Evropi, Mladen Šljivović najbolji nastavnik u zemlji

Gimnazija u Zaječaru je prva škola u Evropi koja je dostigla oznaku Eksperta u okviru projekta STEM School Label, a nastavnik fizike u ovoj školi, Mladen Šljivović, dobitnik je nagrade National Teacher Prize za najboljeg nastavnika u zemlji.

Prethodnih dana bili smo svedoci velikog uspeha zaječarske Gimnazije. O samom programu STEM School Label govorio je direktor Gimnazije Srđan Stanojević, dok nam je čitavu priču približio koordninator projekta, nastavnik fizike Mladen Šljivović kome je ove nedelje uručena i nagrada za najboljeg nastavnika u Srbiji.

,,Ovo je za nas veliko priznanje i dostignuće, koje nam pokazuje da je naš naporan rad u prethodnom periodu imao smisla. Zahvaljujući Mladenu Šljivoviću kao koordinatoru i svim posvećenim nastavnicima i učenicima koji su učestvovali u ovom projektu i delili primere dobre prakse u nastavi sa nastavnicima širom Evrope, dostigli smo najviši cilj koji smo zacrtali. Hvala partnerima (Centar za promociju nauke i European Schoolnet) sa kojima smo sarađivali i od kojih smo dobijali nesebičnu podršku tokom projekta koji je našu školu unapredio i učinio boljim mestom za sve nas”, saopštili su iz Gimnazije Zaječar.

,,Mi smo prvo krenuli u pilot projekat sa Centrom za promociju nauke, odnosno kao pilot škola. Kasnije smo postali škola ambasador tog projekta STEM School Label. Projekat je organizovan od strane European Schoolnet iz Brisela. U tom projektu je učestvovalo više od 4000 škola, prema informacijama koje imam, a izabrano je 20 škola ambasadora u Evropi. Mi smo jedna od tri škole u Srbiji koje su izabrane za škole ambasadore. Mi smo imali u okviru tog projekta aktivnosti da delimo primere dobre prakse u nastavi, u saradnji sa institucijama raznim, u usavršavanju nastavnika i sl. Imali smo 21 oblast koju smo morali da pokrijemo dokazima. Napredovali smo, usavršavali deo po deo, i u jednom trenutku smo došli do onog srednjeg nivoa. Sada kada smo ispunili sve zahteve, dobili smo i ovu nalepnicu Expert. Praktično smo prva škola u Evropi koja je dostigla taj nivo”, objasnio je direktor Srđan Stanojević, koji nije krio koliko ovo priznanje znači njemu lično, a i čitavom kolektivu.

Naravno, razgovarali smo i sa nastavnikom Mladenom Šljivovićem koji je imao najveći doprinos u radu na pomenutom projektu.

Šta je projekat STEM School Label?

,,STEM School Label je projekat koji su pokrenule četiri organizacije, od ovih naših to je Centar za promociju nauke i European Schoolnet iz Brisela. To je, da kažemo, jedan veliki evropski projekat. On je u stvari imao za cilj da odredi kriterijume koje mora jedna škola da zadovolji kako bi rekli da je to jedna napredna škola. Zadali su, u nekom periodu od godinu ili dve, 21 kriterijum koji škola treba da ispuni da bi se nazvala tako.

Škole dostavljaju dokaze, popunjavaju upitnik i budu rangirane, pa onda dobijaju neku od oznaka. Mi smo bili druga škola u Evropi koja je dobila tu naprednu oznaku, ali nam je uvek nešto malo falilo za tu Ekspertsku oznaku, i to nakon dve i po godine, koliko smo mi uključeni u projekat, prvo ja pa onda škola, uspeli konačno da dobijemo tu vrhunsku oznaku.”

Za šta ste Vi kao koordinator bili zaduženi?

,,Od prikupljanja dokaza, pripremanja izveštaja, analiza šta nam sve nedostaje da dostignemo taj napredni nivo, to je u stvari bio moj posao. Bukvalno sam kontrolisao kolege, u smislu ko šta radi i pomagnem im da njihovi izveštaji budu uobličeni na najbolji način, jer nije samo potrebno da se kaže nego je potrebno to i dokazati. Treba na kraju, treba to učiniti na neki zanimljiv način. Tako da je to bila moja uloga i plus naravno moje aktivnosti koje sam takođe slao. Ja sam poslao akcioni plan škole, sa analizom šta sve nedostaje i šta sve treba uraditi kao neki primer. Poslao sam i akcioni plan detaljno razrađen šta ćemo uraditi.”

Šljivović je dodao da je škola poslala preko 40 prijava sa aktivnostima, među kojima su bile igre poput ,,Potrage za blagom”, obilasci kompanija i sl.

Udruženje građana Živojin Mišić uručilo je priznanja pobednicima nacionalnog takmičenja National Teacher Prize koji su predstavljali Srbiju na svetskom izboru za najboljeg nastavnika. Među najboljima našao se baš Mladen Šljivović.

Priliku da dobije plaketu imao je ovog vikenda na svečanosti priređenoj u hotelu Moskva u Beogradu.

,,Nagrada je dobijena aprila, ali je sada bila dodela tek. Postoji udruženje ,,Živojin Mišić” koje svake godine bira najbolje nastavnike. Oni se trude da malo promovišu taj poziv. To je jedina prosvetna nagrada osim Svetosavke, ali ja bih čak rekao da je ona značajnija malo. Od ljudi koji su najbolji biraju se predstavnici Srbije za svetska takmičenja”, zaključio je zvanično najbolji nastavnik u Srbiji.

Na dodeli priznanja o Šljivovićevom radu govorili su Nevena Mušatović i Dragana Sekulić Pilipović, dok sam proces nastanka jednog ovakvog pedagoga I fizičara možete pogledati u filmu koji je snimljen o njemu, a film nosi naziv ,,Mladen Šljivović Global Teacher Prize”.