Zaječarcu Saši Cvetkoviću državno priznanje – zaslužni sportista

Aktuelni šampion Evrope u powerliftingu, Zaječarac Saša Cvetković, dobio je od Sportskog saveza Srbije najveće priznanje u vidu promovisanja u rang vrhunskog (zaslužnog) sportiste.

Cvetković koji je prethodne godine na Evropskom prvenstvu u powerliftingu održanom u Francuskoj došao do naslova prvaka u ukupnom poretku, ali osvojio i 4 medalje u pojedinačnim kategorijama, priznaje da je ovakvim priznanjem bio pomalo zatečen i da mu je bilo teško da poveruje da sve nije samo sanjao.

“Kada sam video pored ovog priznanja svoje ime, jednostavno nisam mogao da verujem. Status zaslužnog sportiste nije dobio nijedan Zaječarac već 20 godina, a za mene je posebno neverovatno što sam dobio status koji ima recimo jedna Olivera Jeftić”, kaže Cvetković.

On naglašava da je vrlo ponosan i na činjenicu da je Zaječar posle 20 godina dobio organizaciju Državnog prvenstva u powerliftingu koje je bilo zakazano za kraj marta, ali zbog epidemiološke situacije pomereno je za maj.

“Spremam se za to Prvenstvo Srbije koje će biti održano krajem maja, a samo mesec dana kasnije, sredinom jula očekuje me Evropsko prvenstvo u Češkoj. Nakon toga ću imati malo vremena za odmor, pa me u oktobru očekuje najveći izazov, Svetsko prvenstvo u Južnoafričkoj republici, gde će se okupiti najjači ljudi sveta”, rekao je Cvetković.

Iako ga očekuje naporan raspored, Cvetković kaže da će ovo priznanje koje je dobio iskoristiti kao dodatni motiv i snagu da radi još bolje i napornije i postane još jači.