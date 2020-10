Za sve buduće vlogere otvoren konkurs! Seminar će biti održan u Dečijem centru u Zaječaru

U okviru projekta “Kulturno nasleđe Zapadnog Balkana u 24 sata – WB Cultural Heritage in 24 hours”, podržanog od strane programa “Tandem Western Balkans”, u Dečijem centru u Zaječaru biće održan seminar, na kom će svi oni koji budu želeli da postanu vlogeri, naučiti da snimaju i montiraju svoje vlogove. Seminar će biti organizovan u prostorijama Dečijeg centra u Zaječaru od 23. do 25. oktobra 2020.

Seminar je namenjen omladini od 14 do 16 godina. Svi zainteresovani mogu da se prijave do 18. oktobra.

“Dečiji centar” iz Zaječara i “Balkanska mreža za lokalnu demokratiju” zajedno rade na projektu “Kulturno nasleđe Zapadnog Balkana u 24 sata”. Tema projekta je promocija kulturnog nasleđa upotrebom savremenih metoda, na društvenim mrežama.

Kroz projekat će šesnaestoro mladih iz Zaječara iz Subotice prisustvovati trodnevnom seminaru u Zaječaru, na kome će naučiti kako da snime, montiraju i promovišu svoje vlogove, kao i kako da se ponašaju pred kamerama. Pored toga, mladi će na interaktivan način predstaviti svojim vršnjacima kulturno nasleđe iz svojih lokalnih zajednica kroz vlogove, koje će svako od njih tokom trajanja projekta uraditi. Mladima će biti obezbeđena i mentorska podrška u kreiranju vlogova i daljem usavršavanju.

Projekat je podržan od strane ”Tandem Western Balkans” programa koji sprovodi neprofitna organizacija ”MitOst” iz Berlina.

KONKURS

Na konkurs mogu da se prijave svi koji imaju između 14 i 16 godina i redovno prate omiljene vlogere i njihove dogodovštine na youtube. Ukoliko vole da putuju i istražuju kulturne znamenitosti u svojoj okolini i žele da postanu vlogeri, ali ne znaju kako da se ponašaju pred kamerama, a montaža videa im deluje kao najteža stvar na svetu.

Onda su na pravom mestu.

“Sa nama ćeš naučiti kako da montiraš, kako da se ponašaš pred kamerama i kako da snimiš svoj prvi turistički vlog.

I tu nije kraj. Naučićemo te kako da tvoj vlog postane popularan na youtube-u i kako da ga sam promovišeš. Ako si učenik osmog razreda ili prve i druge godine srednje škole u Subotici ili Zaječaru, naš seminar je prava prilika za tebe.

Ukoliko te je sve ovo zainteresovalo, prijavi se do 18. oktobra za učeśće na seminaru tako što ćeś svoje osnovne podatke (ime, prezime, školu i grad odakle dolaziš, broj telefona roditelja ili tvoj lični broj, da li poseduješ laptop za rad ili je potrebno da ti ga mi obezbedimo) poslati na mejl decijicentarzajecar@gmail.com.

Putni troškovi, smeštaj, hrana i tehnička oprema neophodna za rad biće obezbeđena od strane organizatora. Seminar se organizuje u prostorijama Dečijeg Centra u Zaječaru od 23. do 25. oktobra, i to u okviru projekta “Kulturno nasleđe Zapadnog Balkana u 24 sata – WB Cultural Heritage in 24 hours”, podržanog od strane programa “Tandem Western Balkans”.

Za više informacija, možete nas kontaktirati na mejlove decijicentarzajecar@gmail.com ili filip.budanovic@lda-subotica.org ili preko stranica Dečiji Centar i Local Democracy Agency Subotica.

Više detalja o radu naših organizacija možete videti na zvaničnim stranicama na facebook-u ili preko sajtova http://decijicentar.org.rs/ i http://alda-balkan-youth.eu/“, poručuju organizatori.