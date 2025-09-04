Za osobe preko 60 godina: Šljive pomažu crevima da rade savršeno!

Stariji ljudi često imaju problema sa zatvorom i usporenom peristaltikom creva, a šljive mogu značajno pomoći. Redovna konzumacija ovog voća olakšava pražnjenje creva, poboljšava svakodnevno funkcionisanje i doprinosi boljem kvalitetu života.

Zdravstvene prednosti

Osim vlakana i vitamina C, šljive sadrže:

antioksidanse koji štite ćelije od oštećenja i starenja,

kalij koji pomaže srcu i krvnim sudovima,

biljne polifenole koji mogu smanjiti upale u organizmu.

– „Vlakna u šljivama stimulišu creva i omogućavaju prirodnu detoksikaciju. Pomažu kod zatvora i održavaju redovno pražnjenje, a vitamin C dodatno jača imunitet“, objašnjava doktorica Margarita Kvin.

Moguće neželjene posledice

Preterana konzumacija šljiva može izazvati:

nadutost i proliv zbog vlakana i prirodnih šećera,

nagli porast šećera kod dijabetičara,

veći unos kalorija, posebno kod suvih šljiva.

Šljive su dragocena i lekovita namirnica za osobe starije od 65 godina – poboljšavaju rad creva, jačaju imunitet i doprinose opštem zdravlju. Ključ je u umerenosti: nekoliko svežih šljiva dnevno deluje kao prirodni lek, dok preterivanje može doneti više štete nego koristi.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

