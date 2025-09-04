Za osobe preko 60 godina: Šljive pomažu crevima da rade savršeno!
Stariji ljudi često imaju problema sa zatvorom i usporenom peristaltikom creva, a šljive mogu značajno pomoći. Redovna konzumacija ovog voća olakšava pražnjenje creva, poboljšava svakodnevno funkcionisanje i doprinosi boljem kvalitetu života.
Zdravstvene prednosti
Osim vlakana i vitamina C, šljive sadrže:
- antioksidanse koji štite ćelije od oštećenja i starenja,
- kalij koji pomaže srcu i krvnim sudovima,
- biljne polifenole koji mogu smanjiti upale u organizmu.
– „Vlakna u šljivama stimulišu creva i omogućavaju prirodnu detoksikaciju. Pomažu kod zatvora i održavaju redovno pražnjenje, a vitamin C dodatno jača imunitet“, objašnjava doktorica Margarita Kvin.
Moguće neželjene posledice
Preterana konzumacija šljiva može izazvati:
- nadutost i proliv zbog vlakana i prirodnih šećera,
- nagli porast šećera kod dijabetičara,
- veći unos kalorija, posebno kod suvih šljiva.
Šljive su dragocena i lekovita namirnica za osobe starije od 65 godina – poboljšavaju rad creva, jačaju imunitet i doprinose opštem zdravlju. Ključ je u umerenosti: nekoliko svežih šljiva dnevno deluje kao prirodni lek, dok preterivanje može doneti više štete nego koristi.
