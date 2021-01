Za novi život boksa u Timočkoj Krajini

Boks akademija “Zaječar”, koja je nastala promenom naziva i grane sporta nekadašnjeg Kik boks kluba Zaječar sprema se za debi u Ligi Boks saveza Jugoistočne Srbije.

Naime, zaječarski bokseri takmičiće se u 1. kolu lige u nedelju 31. januara u Nišu, gde će nastupiti četiri takmičara iz Zaječara. Iz tog razloga, ekipa “Glasa sporta” posetila je trening Boks akademije “Zaječar” u prostorijama nekadašnje diskotetke “MZ”, koja je sada prava sala borilačkih sportova, prenosi glassporta.rs.

Sa talentovanim bokserima vredno radi direktor i prvi trener kluba Boban Bobi Stojanović, inače bivši kik boks šampion Srbije, Balkana i Evrope.

Otkud prelazak u bokserske vode?

“Smatrao sam da mladim borcima u Zaječaru treba pružiti šansu da se ozbiljno bave boksom, u pravim uslovima koje imamo ovde u našoj sali, u kojoj rade i članovi kik boks “Fajt tima 019” i Karate kluba “Timok”, uz treninge i Školice sporta “Tim”. Imamo nekoliko zaista potencijalno ozbiljnih boraca i nadam se da će u godinama koje slede oni naći put do vrha srpske bokserske scene”, ističe Stojanović.

Četiri zaječarska boksera nastupiće u Nišu poslednjeg dana januara, iza nekih od njih su odlični rezultati u kik boksu, šta se može očekivati od prvog nastupa Boks akademije “Zaječar”?

“Imaćemo četiri takmičara od kojih će jedan nastupiti u omladinskoj konkurenciji, u pitanju je Dušan Stevanović u kategoriji do 69 kilograma. U istoj težinskoj kategoriji, ali kod seniora nastupiće i tek punoletni Nikola Trajković, dok će se takođe u konkurenciji do 69 kilograma prvi put u bokserskom ringu naći i kik bokser Nikola Milenković, kome će svakako pomoći pređašnje iskustvo iz druge grane borilačkih sportova. U istoj situaciji je i Aleksandar Milivojević, koji će nastupiti u poluteškoj kategoriji do 91 kilograma”, navodi Stojanović.

Ono što vredi istaći da debi na jugu Srbije nije jedina dobra vest za boks u Zaječaru. Boks savez Srbije nagradio je grad na Timoku i Boks akademiju “Zaječar” i domaćinstvom jednog vikenda lige?

“Velika obaveza ali i čast nam je ukazana, s obzirom na to da smo ipak novi klub u boksu. Bićemo domaćini 2. kola Lige Jugoistočne Srbije, koje je na programu u našoj sali borilačkih sportova 13. februara. Spremamo se polako i za bokserski spektakl kojih će u budućnosti u Zaječaru biti sve više “, uveren je direktor Boks akademije “Zaječar” Boban Stojanović.

U Nišu će se u nedelju 31. januara naći najbolji borci iz ovog dela Srbije, a pored Zaječaraca, koji će biti jedini predstavnici Timočke Krajine, za što bolji plasman boriće se “Radnički” i “Vitez” iz Niša, zatim bokseri Pirota, Leskovca, Vranja, Surdulice i Vladičinog Hana, između ostalih.

Izvor: glassporta.rs