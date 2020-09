Za najjeftiniji komplet knjiga za prvi razred štednja oko četiri i po godine

View this post on Instagram

Komplet knjiga za osnovce i srednjoškolce se kreće od 6.600 rsd do 17.200 dinara. Prema strukturi minimalne potrošačke korpe Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za tročlanu porodicu u 2020. godini je proračunato izdvajanje od 125,26 dinara za obrazovanje mesečno, ili 0,33% od ukupnog iznosa minimalne korpe. Što znači da bi za najjeftiniji komplet knjiga za I razred osnovne škole od 6.600 rsd porodica sa primanjem od 37.890,42 rsd, trebalo da štedi 53 MESECA! Ako vam je lakše to je 4 GODINE i 5 MESECI. Apsurd je još veći ako napomenemo da se ovo izdvajanje od 125,26 rsd za obrazovanje odnosi na TROČLANU porodicu iako se svakim danom priča o podsticanju nataliteta. Ukoliko pogledamo prosečnu potrošačku korpu koja iznosi 72.887,58 rsd, u njoj mesečno izdvajanje za obrazovanje iznosi 480, 41 rsd ili 0,66%. Ali ako uzmemo za primer da ta porodica ima dete koje pohađa 7. razred i treba da izdvoji 17.200 rsd za paket knjiga, štednja bi trajala 36 MESECI odnosno TRI GODINE. Ukoliko gledamo minimalnu potrošačku korpu i predviđeno mesečno izdvajanje za obrazovanje od 125,26 rsd , po njoj bi za komplet knjiga za 7. razred ili za srednjoškolca od 17.200 rsd trebalo štedeti 138 MESECI ili 11 GODINA i 6 MESECI. Svi ovi troškovi su znatno veći jer ne podrazumevaju troškove školskog pribora i zaštitnih maski koje su obavezne zbog epidemije COVID19. Ako gledamo matematički onda je odškolovati dete u Srbiji nemoguće ali tada na scenu stupa ono u čemu smo vekovima najbolji a to je ODRICANJE. Odričemo se nove obuće, odeće, odlaska kod zubara, grejanja u dečijim sobama, putovanja, ručka sa prijateljima i td… Tako su se odricali vaši roditelji, tako se odričete i vi…A da li to isto odricanje želite svom detetu? Možda nam kao narodu ne ide baš mnogo dobro sticanje ali nam na žalost odlično ide ODRICANJE. Tako to ide od vremena kada su našim rekama plovile šajke i dok danas plove jahte, zapamtite draga deco i budući roditelji, svega se možete odreći ali nikada vaših heroja – vašeg oca i majke. Posvećeno svim đacima, koji će ipak neka nova znanja sticati iz polovnih udžbenika. #obrazovanje #prviseptembar #škola #polovniudzbenici #užbenici #škola