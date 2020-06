Vučićeva prazna molba, nabavka medicinske opreme tajna

Nedelju dana nakon što je predsednik Srbije javno podstakao nadležne organe da objave precizne informacije o nabavci medicinske opreme tokom trajanja vanrednog stanja, ovi podaci i dalje nisu dostupni javnosti.

Oni će, sudeći prema nedavnoj izjavi premijerke Ane Brnabić, takvi i ostati sve do okončanja epidemije virusa korona. Tada će, kazala je Brnabić, sve biti transparentno.

– Važno je da završimo čitavu borbu i onda damo sve izveštaje i budemo u potpunosti transparentni. Nema tu ništa što mi krijemo. Ministarstvo zdravlja nije još završilo ni novi kadrovski plan da pokrijemo zapošljavanje u zdravstvu zato što se i bolnice i zdravstveni sistem i Ministarstvo zdravlja i RFZO (Republički fond za zdravstveno osiguranje) još uvek bave borbom protiv korona virusa, rekla je Brnabić novinarima tokom posete Naučno-tehnološkom centru u Beogradu.

Ova mera, po svemu sudeći važiće i za tela koja je osnovala Vlada Srbije, imajući u vidu da je Savet za borbu protiv korupcije u toku jučerašnjeg dana podneo žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja zbog odbijanja Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da im dostavi podatke o nabavci medicinske opreme i robe koji su kupljeni ili donirani za vreme vanrednog stanja.

Ovu informaciju Danasu je potvrdio Poverenik za informacije Milan Marinović, dodajući da zakon predviđa rok od 30 dana da ova institucija odluči o njihovoj žalbi.

Za precizne podatke i dalje je uskraćen i Toplički centar za demokratiju i ljudska prava koji je od Vlade Srbije tražio kompletne podatke o robi i uslugama koja je kupljena, ali i onoj koja je plaćena a još uvek nije izručena.

Toplički centar je tražio i podatke o dobavljačima te robe, razlozima zbog kojih su oni izabrani, i analizi koja je nabavci prethodila.

Podsetimo, Sekretarijat Vlade je najpre on Topličkog centra tražio da precizira zahtev, a kako su oni to odbili smatrajući da je razumljiv, isti odbila 15. maja.

– Sada ispada da ne živimo u autoritarnom režimu Aleksandra Vučića, već u autoritarnom režimu Ane Brnabić, kaže za Danas Dragan Dobrašinović, direktor Topličkog centra. On naglašava da je predsednikov podstrek da se objave traženi podaci samo „još jedna mala farsa o trošku naroda“.

On naglašava da imaju pravnu mogućnost da pokrenu spor protiv Vlade Srbije pred Upravnim sudom i na taj način pokušaju da dođu do podataka, ali da to neće činiti.

– Na taj način bi se obesmislio ceo poduhvat. Umesto da ubrzava, Upravni sud samo usporava procese. Primera radi, mi smo pre pet godina uočili nepravilnosti oko javnih nabavki vezanih za renoviranje železničke stanice Prokop. Postupak koji smo tim povodom pokrenuli pred Upravnim sudom je i dalje u toku, iako je Prokop već odavno u funkciji. Nikakvog efekta neće imati ukoliko se podaci o javnim nabavkama medicinske opreme objave za pet godina, kaže Dobrašinović.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je pre nedelju dana izjavio da podstiče nadležne organe da objave podatke vezane za nabavku respiratora, jer je, kako je naveo, uveren da su sve radili po zakonu a u teškim uslovima.

– Da izađu i pokažu koliko su brige i truda uložili za građane Srbije, rekao je Vučić, iskazavši uverenje da će taj izveštaj uskoro biti predstavljen“.

