Vučić: Zaječar uskoro dobija jednu fabriku namenske industrije, vojni rok verovatno od marta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Izrael i Srbija zajednički praviti dronove i da će naša zemlja imati najbolje dronove u ovom delu sveta, kao i da će redovno služenje vojnog roka početi verovatno od marta sledeće godine.

Vučić je, na obeležavanju Dana Odreda vojne policije za specijalne namene “Kobre”, na pitanje novinara da li je realnije da redovno služenje vojnog roka počne u novembru illi u martu sledeće godine, rekao da je realnije da to bude u martu sledeće godine.

“Ja mislim da je realno da se sve obaveze završe, da se sa tim regrutnim listovima i ostalim krene septembar, oktobar, a da od 1. marta krenemo u vojni rok i da tada možemo da obezbedimo da to bude vrlo pristojno”, naveo je Vučič.

Istakao je da to nije vojni rok kao nekad od 365 dana, već samo od 75 dana.

“To je dečja igra u odnosu na 365 dana, ali će mladići steći neke nove navike, više odgovornosti, ozbiljnosti, razumeti šta je država, steći životne navike koje će mnogo da im znače u budućnosti i mislim da je to jedna veoma dobra stvar, a država će biti mnogo snažnija”, istakao je Vučić.

Dodao je da će posebno podsticati izgradnju vojnih centara i obnovu kasarni u pograničnim delovima, od Sombora do Pirota, Priboja ili Zaječara.

“Gledaćemo kako i na koji način da to osnažimo, jer time snažimo i te lokalne samouprave, čitave delove Srbije. Jer ti ljudi troše novac, oni će da imaju svoju platu, trošiće svoj novac u gradu, dolaziće im porodice, neko mora da ih nahrani i hlebom i mlekom i uljem i šećerom i solju i jajima i svim drugim. Tako da ti gradovi će time dobiti de fakto po jednu novu fabriku i to itekako važnu fabriku, tako da su to dobre stvari”, rekao je Vučić.

Dodao je i da će Zaječar uskoro dobiti jednu fabriku namenske industrije.

Na pitanje novinara da prokomentariše pojedine tvrdnje da će Izrael sam graditi fabriku dronova u Srbiji, a zatim i dronove, Vučić je upitao da li je to pohvala ili ga time kritikuju.

“Ja mislim da me hvale. Ne umemo mi da napravimo dronove kakve ume Izrael da napravi. Ja se time dičim, zajednički ćemo to da radimo, biće pola-pola, 50-50. To pokazuje da ćemo da imamo najbolje dronove u ovom delu sveta”, rekao je Vučić.

Dodao je da mu je najsmešnije kada BIRN, CINS i ostali tvrde da je otišao avion sa oružjem ili municijom za Izrael ili negde drugde.

“Ja kažem: ‘Samo jedan?’ Nadam se da će biti tri, pa sutradan tri i svakog dana tako, jer to govori o našim uspesima i to govori o tome koliko smo pametni da osiguramo odbrambeni i bezbednosni sistem naše zemlje i nastavićemo to da radimo. Tako da sve to što me kritikuju, sve je tačno, sve su u pravu, pošto radimo sve mnogo više nego što oni misle i nastavićemo”, rekao je predsednik Vučić.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

