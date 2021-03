Vučić u Zaječaru: Putevi su od velikog značaja i za dolazak investitora

“Putevi su od strateškog značaja za istok Srbije, jer dobra putna infrastruktura ujedno privlači više investitora”, naglasio je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, prilikom obilaska radova na putu Zaječar – Knjaževac.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sa gradonačelnikom Zaječara Boškom Ničićem i saradnicima obišao je radove na putu Zaječar-Knjaževac, na putu Zaječar-Negotin kod Salaša, kao i infrastrukturne radove u Industrijskoj zoni „Zapad“ u Zaječaru. Pored Vučića i Ničića, radove su obišli ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović i v.d. direktora JP „Putevi Srbije“ Zoran Drobnjak.

Predsednik Vučić posetu istoku Srbije započeo je obilaskom radova na izgradnji petlje Selačka, na deonici Vratarnica – Кnjaževac, koji prema projektu obuhvataju rehabilitaciju i dogradnju puta kako bi se ispunili svi zahtevi za unapređenje bezbednosti saobraćaja. Ova deonica se radi u dužini od 24 kilometra. Na ovom delu puta rade se i 11 mostova.

“Ova deonica puta je od velikog značaja za Timočki kraj, ceo istok Srbije, ali i za sve one koji dolaze na Staru Planinu. Ja ću u narednih dvadesetak dana obići sve infrastrukturne projekte u zemlji. Ovaj kraj Srbije posebno će dobiti na značaju kada se bude izgradila pruga Beograd-Niš, koja treba da bude brza pruga. Pruge su budućnost i moraćemo da obraćamo više pažnje na njih, ali prvo moramo da završimo puteve. Nema investitora tamo gde nema puteva i brze saobraćajne veze. Кnjaževac je nekada bio važan industrijski centar, a danas mora da se radi na tome da to ponovo postane”, naglasio je Vučić.

Vrednost ovih radova je 12,5 miliona evra. Rok za završetak radova na delu od Vratarnice do Knjaževca je 18 meseci, do 20. februara 2022. Paralelno se izvode radovi na mostovima kod sela Vratarnica, mosta preko Jelašničke reke, u blizini Malog Izvora, Minićeva, Gornjeg Zuničja i skretanja za Debelicu i Jakovac. Radovi na 11 mostova počeli su u oktobru i biće završeni do 1. novembra. Radove na ovoj deonici izvodi preduzeće „Integral inženjering“ iz Republike Srpske.

Aleksandar Vučić je obišao i radove na petlji Salaš, na putu Zaječar-Negotin. Ovi radovi bi trebalo da budu završeni za 90 dana. On je dodao da se radi o veoma važnoj saobraćajnici, jer država ima velike planove za Prahovo.

“Imamo velike planove za Prahovo, da zaposlimo ljude i zbog toga je ova deonica izuzetno bitna. Cilj nam je da do kraja godine imamo osam auto-puteva u izgradnji. U ovim selima niko nije uradio put 40-50 godina. Ovo je bitno i za Dušanovac, Radujevac, deo borske i kladovske opštine, sve prema Brzoj Palanci. Tek posle možemo da razgovaramo o dolasku investitora”, poručio je Vučić.

Vučić je nagovestio da će sa ministrom finansija Sinišom Malim ponovo razgovarati kako bi se obezbedila sredstva i za put Negotin-Zaječar.

Radovi se izvode i na izgradnji severne saobraćajnice za uređenje Industrijske zone „Zapad”, a vrednost ugovorenih radova je 81,5 miliona dinara. Radovi su počeli 21. decembra 2020. godine, a rok za završetak je 90 dana. Radove izvodi kompanija „Štrabag”– Ogranak PZP „Zaječar”.

Ovom prilikom, gradonačelnik Zaječara Boško Ničić upoznao je predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa radovima koji se izvode u Industrijskoj zoni „Zapad”.

“Vlada Srbije uložila je 200 miliona dinara u infrastrukturno opremanje Industrijske zone „Zapad“, a to podrazumeva izgradnju saobraćajnice, kanalizacije i elektromreže. U toku su radovi i na izgradnji fabrike za proizvodnju kablova „Tel kabl“, a uskoro će biti izgrađen i “Aptiv”. Izgradnja četiri nove saobraćajnice za potrebe budućeg industrijskog kompleksa je ukupne dužine dva kilometra”, kaže Ničić.

“Fabrika “Aptiv” je spas za Zaječar i za Timočki region. To nije pitanje samo zapošljavanja, već je to spas i za Zaječar koji će ujedno imati i veće prihode. U puteve samo ulažemo preko 20 miliona evra, a to su veliki projekti. Ovim možemo da razvijamo istok Srbije i da deo ljudi iz inostranstva vratimo. Država ulaže mnogo truda, ali i mnogo nade u razvoj istoka Srbije”, istakao je Vučić.

Irska kompanija „Aptiv”, jedna od vodećih kompanija u proizvodnji električnih instalacija za putnička vozila, najavila je gradnju nove fabrike u Zaječaru, gde će otvoriti 2.500 radnih mesta. Zaječar se nalazi i na spisku projekta „Srbija 2025” koji se rade sa kineskom kompanijom „CRBC” i u Zaječaru će biti izgrađeno 50 kilometara nove kanalizacione mreže.

Vučić je dodao da će u narednih dvadesetak dana obići ću sve važne infrastrukturne projekte.

Takođe, Vučič se dotakao i teme vakcinacije, gde je poručio da će vakcinu primiti na istoku ili jugu Srbije, u Merošini, Žagubici ili u nekom drugom mestu i da će snimiti kako prima vakcinu. Na pitanje da li ova poseta ima veze sa lokalnim izborima u Zaječaru, on je rekao da ovog puta nije svraćao u grad i nije govorio o lokalnim izborima i slao bilo kakve predizborne poruke, ali je nagovestio da bi voleo da SNS ostvari bolji rezultat u Zaječaru nego prethodni put.