Vučić: Prve vakcine do kraja decembra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da su krenuli u potragu za vakcinama i da su obezbedili 1,8 miliona doza najverovatnije Fajzer vakcina za ovu i narednu godinu, i da će prve vakcine u Srbiji biti dostupne do kraja decembra.

Vučić je tokom vanrednog obraćanja javnosti rekao da je država krenula u potragu za vakcinama kako bi na najlakši način nabavili najbezbednije vakcine za građane.

„Obezbedili smo 1,8 miliona doza Fajzer vakcina, ali pregovaramo i sa kineskim i ruskim partnerima jer nam je potrebno više. Pokušaćemo do kraja januara da obezbedimo vakcine za zdravstvo, vojsku i policiju, odmah iza njih idu oni koji imaju teške bolesti i koji lakše mogu da stradaju, kao i najstariji“, rekao je Vučić neposredno pre sastanka Kriznog štaba.

Na pitanje kakve će mere danas biti uvedene Vučić je rekao da će o tome Krizni štab odlučivati u 11 časova, ali da moramo da vodimo računa da je Srbija uvek za neku vrstu policijskog časa, jer polurešenja, zatvaranje od šest do šest, štete ekonomiji više. On je istakao kako je Krizni štab fantastično radio do sada i da oni bolje znaju, te da ćemo saslušati šta oni kažu.

izvor: danas.rs