Vučić primio treću dozu; “Nevakcinisane nije trebalo da lečimo potpuno besplatno”

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, primio je treću dozu vakcine i tom prilikom obratio se javnosti rekavši da je napravljena greška jer su svi od kovida lečeni besplatno i da bi drugačijim pristupom odziv za vakcinaciju bio mnogo bolji.

Vučić je treću dozu vakcine primio na vakcinalnom punktu u Hali 7, Beogradskog sajma.

Predsednik je i za buster dozu odabrao da primi vakcinu “Sinofarm”.

Nakon što je primio vakcinu, predsednik Srbije obratio se građanima i medijima.

On je još jedanput zahvalio svim medicinskim radnicima koji učestvuju u ovom velikom i teškom poslu.

“Ovo traje već godinu dana, pričam o vakcinaciji, niko ne pita te ljude koji su najveći teret podneli”.

On je rekao da se suviše verovalo u savest građana.

“Mogli smo to da rešimo, a da ne bude protivno Ustavu. Da se vakcinisani leče besplatno, a nevakcinisani da se leče besplatno ali u visini plaćenog osiguranja”, naveo je Vučić.

Predsednik je pozvao i zamolio sve građšane da se vakcinišu.

“Ja nisam ni ubod igle osetio ovaj treći put. Ja sam samo jedanput proveravao antitela, ali sam išao u Brus gde me je dočekalo 6 ili 7 hiljada ljudi i nisam se zarazio. I da jesam, sasvim sigurno je da bih preživeo”.

Vučić je rekao da mu je krivo što se nije toga setio ranije jer je sada kao ideja propalo i ne može više biti sprovedeno u delo.

“To bi bilo fer, time bi ljudi mogli da vide koliko to košta. Imajući u vidu da su zdravstveni doprinosi prosečno 500-550 evra godišnje, računajte da je to jedan dan u bolnici. Ako provedete 2 meseca u bolnici, izračunajte koliko bi to koštalo. Mi smo tu grešku napravili, previše smo se oslonili na savest i odgovornost ljudi, a ovakvim pristupom bismo sigurno imali mnogo bolji odziv u vakcinaciji”, završio je Vučić.

