Vučić: Odlikovanja lekarima za zasluge, a ne po partijskoj liniji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, na konferenciji za medije u Palati Srbije, osvrnuo se i na vraćanje odlikovanja dr Nenada Ristovića iz Zaječara.

Vučić je ovom prilikom rekao da je odlikovanja lekarima davao za zasluge u svom poslu i borbi protiv korona virusa, a ne „po partijskoj liniji“ i nije pitao lokalne funkcionere Srpske napredne stranke u Zaječaru šta misle o odlikovanju infektologa.

„Rukovodio sam se radom u određenoj sferi, onda je nekome bilo važnije da napadne ljude iz stranke predsednika države, a razlog tome je objavljivanje slika na društvenim mrežama”, rekao je Vučić.

Kako je dodao, on je dobijao pozive iz Novog Sada kojim je pokušano da mu se ukaže da „nije dobro da neki ljudi dobiju odlikovanje“.

„A dodelio sam ih, jer su zaslužili… jer ja funkciju predsednika Republike doživljavam na takav način da se odnosim prema građanima koji doprinose napretku Republike Srbije, koji se bore za građane Republike Srbije u svojim oblastima, a ne po tome kojoj partiji pripadaju. Ne mislite vajda da ću da zovem predsednika lokalnog SNS-a da ga pitam: Šta vi mislite o tome? Dodelio sam odlikovanja rukovodeći se interesima države, interesima naroda, a ne interesima partije. Zbog toga da me bude sramota? Ne, zbog toga sam ja ponosan. A lokalne političke bitke ko je kome, kakve slike na Fejsbuku objavio ili na nekoj drugoj društvenoj mreži, ko Boga vas molim da ne uvlačite predsednika Republike u to. Neću da kažem ko je u pravu, uopšte me to ne interesuje, malo vremena imam da bi se i time bavio“, istakao je predsednik Vučić.

Doktor Nenad Ristović, koji je odlikovan Zlatnom medaljom za zasluge u borbi protiv korona virusa, lider Pokreta „Pobeda za naš grad – Dr Nenad Ristović“ juče je na konferenciji za novinare naveo da odlikovanje vraća zbog napada na porodicu.