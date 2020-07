Vučić: Od sutra zabrana okupljanja, od petka policijski čas u Srbiji

Od sutra su zbog širenja korona virusa zabranjena javna okupljanja sa više od pet ljudi u zatvorenom i otvorenom prostoru, a od petka do ponedeljka se uvodi policijski čas, a posle ćemo videti šta dalje, saopštio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je rekao da će tokom policijskog časa postojati izuzeci za ljude sa kućnim ljubimcima, majke sa decom i penzionere, ali da će javnost biti obaveštena o svemu.

„Krizni štab će reći kada mere kreću i samo čudo može da se desi da se to ne dogodi. Policjski čas će trajati verovatno od petka u 18 do ponedeljka ujutru u 5 časova. Lično bih voleo da to važi za celu Srbiju, ali ćemo videti da li će me u tome podržati Krizni štab i premijerka Brnabić“, istakao je Vučić.

Predsednik je dodao da je oko 4.000 hospitalizovanih kovid pacijenata i da su gotovo sve bolnice u Beograd pune.

„Ovom brzinom kojom se pune, mi više bolnica nemamo. Danas je od početka pandemije korona virusa u našoj zemlji najteži dan. U ovom trenutku već imamo više od 120 ljudi na respiratorima. Situacija je alarmantna u Beogradu, ozbiljna u još četiri grada u Srbiji, ali Beograd je zaista u kritičnoj situaciji“, ocenio je Vučić u obraćanju javnosti i dodao da je u Vojvodini najpovoljnija situacija, iako je takođe teška.

On je uporedio broj testiranih građana sa zemljama iz okruženja, ocenio da se u Srbiji najveći broj građana dnevno testira i da su nam zbog toga bolnice prepune.

Prema njegovim rečima, Srbija ima dovoljno respiratora i da u ovom trenutku samo u magacinu u Krnješevcima imamo 578 u rezervi, a da ćemo imati 1.100 respiratora u roku od osam dana.

„Mi smo se spremali i nabavili opremu, ali oprema nam ne vredi ako nema ko da leči ljude. Moraćemo disciplinom da se borimo za zdravlja naših ljudi. Što se tiče situacije u Novom Pazaru, ona je značajno bolja“, istakao je predsednik.

Kako je dodao, ovo je mala prilika za ono što nas čeka, jer nas čeka „sudar gripa i korona virusa“ i da će morati da se vakciniše najmanje dva miliona ljudi protiv gripa.

„Moramo da izbegnemo slučaj te oluje, gde bi nastupila katastrofa. Očekujemo najteži talas korone oko 1. novembra, a pre toga će već krenuti grip i moraćemo to da izbegnemo po svaku cenu“, naglasio je Vučić.

U Srbiji će, kako je rekao, biti napravljene dve nove kovid bolnice. Prva će, dodao je, biti na Batajničkom drumu, gde će biti porušene tri vojničke zgrade, i ona će imati između 800 i 1.000 bolničkih kreveta. Druga bolnica biće u Kruševcu i biće nešto manja.

Takođe, Vučić je rekao da će Srbija kupiti najmanje deset modularnih bolnica, koje se sklapaju i rasklapaju, i koje će moći da se premeštaju iz mesta u mesto.

„Nas sem ove borbe, koju ćemo da dobijemo, jer predaja nikada nije opcija, čeka teška jesen. Na jesen neće biti vakcine. Moramo da naučimo da živimo sa ovim i radimo. Čeka nas i teška jesen povodom pregovora u vezi sa Kosovom i Metohijom, gde nas niko neće maziti već pritiskati da izgubimo. Zato nam je potrebno jedinstvo“, naglasio je predsednik Srbije.

Televizija N1 je postavila predsedniku pitanje da li je za trenutnu epidemiološku situacija odgovorno relaksiranje mera u Srbiji i ko je za to odgovoran.

„Što se tiče relaksiranja mera, a to je bila naša odluka, a vaše insistiranje. Narod je lupao u šerpe i govorio da se ukinu policijski sati i da je vreme da se prekine diktatorska vladavima Vučića. Krenuli su da se okupljaju na Vračaru zbog lažnih suza zbog povika jednom političaru, pa su počeli da prozivaju ljude ispred skupštine, ispred predsedništva… Napravili smo mnogo grešaka, opustili smo se previše, svi smo mislili da je gotovo, govorilo se da će se virus utišati preko leta, i zato smo svi pojedinačno krivi. Spreman da prihvatim odgovornost samo za Novi Pazar, jer nisam dovoljno razumeo običaje naših sugrađana muslimana. Ne znam kako mi se to dogodilo“, rekao je Vučić držeći se za glavu.

On je dodao da se njegovo „srednje ime zove odgovornost“ i da od toga ne beži.

izvor: danas.rs