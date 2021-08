Vučić: Od 20. do 22. septembra isplaćujemo po 50 evra, a u februaru još 20.000 dinara svim penzionerima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će do februara penzije biti povećane pet odsto, a svaki penzioner u Srbiji će u februaru dobiti još 20.000 dinara državne pomoći.

Prema Vučićevim rečima, sredinom novembra sledi po 30 evra penzionerima i svim građanima, a pre Svetog Nikole i onih dodatnih 20 evra.

,,Cilj je da minimalac u Srbiji bude 35.000 dinara do početka naredne godine” dodao je predsednik.

Pored govora o novčanoj popmoći, Vučić je gostujući na RTS-u rekao da je u Vranju mnogo toga već urađeno, i najavio da će Vranje uskoro biti najmoderniji grad u Srbiji.

„U Vranju smo mnogo toga uradili. Od Junka u kojem sada radi 1.700 ljudi, do Vranjske banje koja je doživela potpuni oporavak, do odlične vinarije u Vranju i infrastrukturnih objekata. Važno je da problem sa Geoksom rešimo brzo i ceo moj tim radi na tome“, rekao je on.