VUČIĆ O AMERIČKIM SANKCIJAMA: Naredna sedmica biće ključna za pronalaženje rešenja za NIS

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sinoć je pričao o aktuelnim temama.

Govorilo se i o tekućim američkim sankcijama NIS-u i Lukoilu.

„Sledeća nedelja je od izuzetnog značaja za NIS i mislim da naša rafinerija može da izdrži do 20. novembra ili neki dan posle, i mi moramo do tada da nađemo rešenje za NIS, rekao je predsednik Srbije.

„Očekujem, to je vest – da u ponedeljak ili utorak, zajednički sa Rusima i sa još nekima koje će ruska strana da pronađe da pošaljemo pismo OFAK-u, američkoj vladi i da očekujemo od njih odgovor. Da li prihvataju u periodu od mesec, dva ili tri, da nas izuzmu sankcija. Zato što se vidi da smo krenuli da rešavamo pitanje menadžmenta. Da li će biti potrebno kasnije da se rešava i pitanje vlasništva, to ostaje da se vidi u potpunosti“, naglasio je Vučić.

On je izrazio uverenje da ruska strana preduzima važne korake.

„Mi smo im tu podrška i borimo se za svoju kompaniju i za svoju zemlju“, istakao je Vučić.

„Mi imamo i Lukoil u zemlji za koje sankcije počinju 21. novembra. Sledeća nedelja je od izuzetnog značaja za NIS. I mislim da naša rafinerija može da izdrži do 20. ili neki dan posle. I mi moramo da do tada nađemo rešenje. Ruska strana pregovara i naporno radi i mi ćemo zatim poslati pismo Amerikancima da nas izuzmu od sankcija na mesec, dva dok ne rešimo pitanje menadžmenta NIS-a“, rekao je Vučić za RTS.

Zajecaronlone.com/Alo

