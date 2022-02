Vučić nosilac svih lista SNS, Grujičić prva na republičkoj, Šapić na beogradskoj

Brnabić je rekla da je jednoglasno odlučeno da SNS na parlamentarne izbore izađe sa listom „Aleksandar Vučić – zajedno možemo sve“, kao i da će prva na listi biti dr Danica Grujučić. „Vučić je nosilac svih lista, ovo je moto pod kojim izlazimo na izbore, ovo je poruka iza koje svi zajedno stojimo, jer sve ono što smo uradili u Srbiji, uradili smo zajedno sa narodom, možemo da se ponosimo rezultatima i pokazali smo da zajedno zaista možemo da uradimo sve, da Srbija može da postane pobednička zemlja“, ocenila je predsednica Vlade Ana Brnabić. Rekla je i da je dr Grujičić osoba koju zna cela Srbija i koja je “najveći stručnjak zemlji, i jedan od najvećih stručnjaka u Evropi i svetu”. “Osoba koja je spasila desetine hiljada života, i koja može da pokaže sve one vrednosti za koje se zajedno borimo”, poručila je Brnabić. Brnabić je dodala i da je ponosna na veliki broj javnih ličnosti na listi SNS-a. “Ljude kao Dana Grujičič, pod broj dva Stojan Radenović, naš najcitiraniji matematičar, čovek koji je doprineo da Beogradski univerzitet bude među 300 najbvoljih u 2016. godini na Šangajskoj listi, kao treća Jelena Begović, žena koja je najveći stručnjak u oblasti genetike, molekularne biologije, koja je u pandemiji pomogla da otvorimo dve najsavremenije laboratorije ‘Vatreno oko’ u Beogradu i Nišu, omogućila da možemo da testiramo najveći broj ljudi”, podsetila je. Na listi SNS-a biće i glumac Lazar Ristovski, dr Marija Zdravković, profesor Žika Bujuklić, stonoteniserka Boroslava Perić, profesor Dejan Ilić, koji se vratio iz Nemačke, violinista Jovan Kolundžija, operska diva Nataša Tasić Knežević, bivši košarkaš Marko Kešelj, operska diva Jadranka Jovanović, borac s Košara Ivan Antić i drugi.

Brnabić je na pitanje ko će biti kandidat stranke za predsednika Srbije, rekla da će se o tome odlučivati na narednim sednicama Predsedništva i Glavnog odbora stranke.

“SNS vidi, i to nije tajna, Aleksandra Vučića kao kandidata, mislim da je to apsolutno najbolje za Srbiju, da je to jedina opcija da će Srbija nastvaiti da se razvija ovom brzinom”, izjavila je Brnabić.

