Vučić nakon otvaranja gasovoda Balkanski tok: Srbija obezbedila energetsku sigurnost

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jutros je u Gospođincima kod Žablja otvorio gasovod Balkanski tok, koji kroz Srbiji prolazi u dužini od 403 kilometra od bugarske do mađarske granice.

On je izjavio da je Srbija ovim obezbedila energetsku sigurnost i dobila mogućnost da privuče dodatne investitore, prenosi insajder.net.

Prema njegovim rečima, cena gasa preko gasovoda Balkanski tok biće do 155 dolara za 1.000 m3, uz mnogo niže troškove transporta, u odnosu na dopremanje gasa preko Ukrajine i Mađarske za šta je Srbija plaćala dodatnih 30 dolara.

“Plus 18 dolara za razvoz po našoj teritoriji, samo na to smo trošili 48 dolara. A sada je to između 12 i 14 dolara. Mislim da su to značajne uštede. Strateški ovo je veoma važno stvar za nas”, rekao je Vučić u Gospođincima.

Dodao je da je, imajući u vidu visoku cenu izgradnje gasovoda, povoljna okolnost to što ćemo zajedno sa partnerom naplaćivati tranzitnu taksu i tako moći da otplaćujemo deo kreditnih sredstava.

„Ovim gasom, obezbeđivanjem energetske sigurnosti u budućnosti, dobijamo mogućnost da još snažnije privučemo investitore”, rekao je Vučić ističući da je Srbija tako uspela da osigura snabdevanje svoje teritorije gasom.

Dodao je da će sa naše teritorije gas ići i ka Mađarskoj i Bosni i Hercegovini.

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko, koji je prisustvovao puštanju gasovoda u rad, izjavio je da je izgradnjom i puštanjem u rad “Balknaskog toka” potpuno obezbeđena energetska stabilnost i bezbednost Srbije.

“Ovaj gasovod obezbediće energetsku sigurnost i šireg regiona, centralne Evrope”, rekao je Bocan-Harčenko.

Balkanski tok je deo gasovoda “Turski tok”, projekta ruskog “Gasproma” i turskog “Botaša”, koji bi trebalo da obezbedi stabilno snabdevanje gasom Turske, južne i jugoistočne Evrope.

Gasovod je dug 930 kilometara sa kapacitetom od 31,5 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Prvi krak prolazi kroz Tursku, dok drugi krak ide ka Bugarskoj, Srbiji i Mađarskoj. Srbija i Bugarska taj deo gasovoda nazivaju “Balkanski tok”. Kapacitet svakog kraka je 15,75 milijardi kubnih metara gasa.

Ta količina energije dovoljna je da zadovolji potrebe 15 miliona srednjih domaćinstava.

Srbija je u izgradnju ovog gasovoda ušla posle lošeg iskustvu s propalim projektom Južni tok, koji je platila najskuplje od svih zemalja u tom projektu, i to pod jednako lošim uslovima. Za taj projekat izgradnje gasovoda od granice sa bugarskom do granice sa Mađarskom država je dala garancije za kredit Srbijagasu od 70 miliona evra, pored ranije uloženih 30 miliona za Južni tok.

